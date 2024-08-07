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美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

中國新聞組／北京8日電
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)

美國智庫發布報告指出，中國正建造076型巨艦，預測噸位遠超過美利堅級兩棲攻擊艦和日本的出雲級直升機航空母艦，且這款攻擊艦將配備過去只有標準航母會配備的電磁彈射裝置，可能成為世界最大兩棲攻擊艦。中方對此尚未證實和回應。台灣軍事專家則看法不一，有分析認為這可能只是類航母，但若搭載可作戰的無人機則是創新。

據自由亞洲電台報導，據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）8月1日發布報告，2024年7月4日衛星圖像顯示，中國大陸海軍正在建造076型兩棲攻擊艦，飛行甲板寬約260米，面積超過13500平方米，相當於三個足球場的面積。CSIS猜測，一旦完工，076型將成為世界上最大的兩棲攻擊艦。預計最快明年上半年下水。

CSIS表示，這款攻擊艦將配備過去只有標準航母會配備的電磁彈射裝置，顯示其允許更大的飛機攜帶更重的有效載荷，彈射器預留軌道長約130米，可能比福建艦具備起飛更大型飛機的能力。且076型兩棲攻擊艦建造迅速，代表解放軍向遠離中國大陸海岸投射力量的能力邁出一步。衛星圖像也顯示，076型將成為多功能作戰平台，能進行空中作戰、兩棲登陸並提供聯合指揮和控制。

中國大陸官方目前尚未對此回應。

台灣退役海軍上校楊於勝則對美方的評估有所保留，認為目前只能說它具備類航艦，也就是相似於航空母艦的功能，「比較特殊的是，如果它真的是兩棲攻擊艦，但它卻配備了過去我們認知兩棲攻擊艦所沒有的電磁彈射的作業系統」。楊於勝預測076未來至少會有兩種角色可扮演，即海上預置兵力、執行空中作戰、協助反潛和水雷作戰。

台灣的國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，076搭載無人機或者是另一個可能。不過目前076型看不出任何能回收的設備。中方076概念創新但似乎只做一半，後續還要觀察。

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