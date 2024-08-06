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中國推網號網證 學者批「編戶齊民」遭永久禁言

中央社台北6日電

中國當局推行「網號」和「網證」制度進入「公開徵求意見」之際，北京清華大學教授黃裕生3日發文批此舉走回古代的「編戶齊民」，嚴密監控自己國民，與「中國式現代化」背道而馳。這篇文章旋遭刪除，他還被微博永久禁言。

黃裕生3日在微博發文強調，一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，那麼這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家，因為所有創造力都隱藏在深淵裡，所有活力都來自無監控的自由自在裡。

他表示，這樣的國家也不可能成為什麼現代化國家。因為真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家，而是所有國民都能享有充分自由，特別是享有充分的言論自由、以及免於公權力肆意地騷擾、監管、恐嚇、拘禁的自由的國家。

黃裕生直言，凡是試圖全方位監控自己國民的國家，凡是竭力把自己國民置於透明狀態的國家，都是以最粗暴、最直白的方式表明自己不是人民的國家。因為真正人民的國家不需要監控自己國民的行蹤，國家相信自己的國民，國民也認同並相信、維護自己的國家。

他強調，任何以加強監控國民的言論、思想與行動自由為目的，或者任何會導致對國民的言論、思想自由進行嚴密監控的政策，都與現代化國家建設的方向與目標背道而馳。

黃裕生表示，如果中國式現代化是目標與方向，那麼，這個方向不是朝向古老的「編戶齊民」，而應朝向人人更加自由、更加開放、更加自立、更加文明與更加富有。「如果我們對中國式現代化要有信心，要有自信，那麼這種現代化應該對國民的監控少於西方現代化對其國民的監控」。

「編戶齊民」是始於戰國時代秦國的戶籍制度，國君將所有國民納入紀錄，以戶為單位來掌控人民，並廢除封建體制下原有的貴族、長老等地方領袖，所有人都是國君的臣民。

黃裕生的文章隨即被刪除，其微博頁面顯示，「因違反相關法律法規，該使用者處於永久禁言狀態」。他的遭遇再度引發大陸網友質疑：「不是說公開徵求意見嗎，怎麼把反對的聲音永久禁言了？」。

中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」7月26日公布，向社會公開徵求意見至8月25日，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」、「網證」。

這意味，中國網路監控從內容審查進一步提升至身分審查，逾10億中國網友未來恐需持證才能上網。消息傳出後，引發學者和大量網友的反對聲浪，但這些意見很快在社交媒體上遭到刪除。

北京清大法學院教授勞東燕日前率先發文反對，批評此舉的真實用意是要強化網路言行管控，形同將刑事偵查範圍從嫌犯無限擴大到所有人。

勞東燕發文引發熱傳，隨即遭全網刪除。一個名為「也評」的微信公眾號還連發3篇文章狠批勞東燕，轟她反對網號網證是「公知之名下的反賊行徑」，指她是「弱雞公知」，丟盡北京清大的臉。這些充斥人身攻擊的文章迄今健在，引發網友質疑這個「五毛」公眾號背後就是官方。

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