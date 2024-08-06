中國消費降級 超市推出2.8美元Buffet吸引年輕人

隨著中國消費降級，許多城市的超市做起餐廳生意，主打高cp值路線，只要人均人民幣20元（下同，約2.8美元）就能飽餐一頓，甚至還有些超市推出20元的Buffet，非常受到中國年輕人歡迎。

綜合陸媒報導，近期中國北京、廣州、武漢 、長沙等地的大型連鎖超市開起了「便民食堂」（餐廳），主打高cp值，人均20元就能吃飽，甚至有些超市還推出20元的Buffet，吸引一批「不是餐廳去不起，而是超市食堂更有性價比」的年輕人。

例如，物美超市近日在北京中關村門市開設「物美大食堂」，分為13元的碳水化合物等麵食吃到飽，以及19.9元的Buffet，60多種葷素菜品任選，涵蓋午餐和晚餐兩個時段。據工作人員介紹，中午時非常多上班族前來用餐，每天接待超過千位客人。

另外，永輝超市約半年前在武漢關山大道泛悅城門市開設「小輝食堂」，同樣生意火爆，且Buffet價格只要15元，約有30幾種葷素菜品和甜湯可選擇。店長表示，因鄰近辦公室與學校，光顧客群以年輕人為主，每天餐廳的單量約1000至2000單。

盒馬超市則拓展餐飲區，今年6月起在廣州全門市販售平價便當，如9元的醃麵和17.8元的燒鴨飯等。華聯超市也在部分門市設立小商店，提供20至30多種現炒菜品。

報導指出，傳統超市之所以拓展餐廳業務，是順應如今消費更加理性、更多年輕人追求高cp值餐飲的趨勢。

資深零售分析人士沈軍指出，傳統超市既要與電商 平台的低價競爭，又要與會員制超市的高品質獨家商品競爭，經營壓力很大，為獲得更多客流量，才發展剛性需求的餐飲服務，「其實平價食堂幾乎沒有什麼利潤 ，超市經營者看重的是增加顧客黏性」。