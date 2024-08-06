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中國國內首次 湖南航空宣布：空姐上班不用再穿高跟鞋

記者黃雅慧／即時報導
中國湖南航空5日發布訊息稱，旗下空姐自8月起將無需穿高跟鞋執行航班。引起民航圈與社會熱議。（圖／取自橙柿互動）
中國湖南航空5日發布訊息稱，旗下空姐自8月起將無需穿高跟鞋執行航班。引起民航圈與社會熱議。（圖／取自橙柿互動）

中國湖南航空企業文化官方微信號「湖南航空之家」5日發布訊息指出，旗下空姐自8月起將無需穿高跟鞋執行航班。該訊息引起民航圈與社會廣泛關注。橙柿互動客戶端報導，多家航司資深機長稱，「官方公開倡導全程穿平底鞋，這在（中國）國內民航圈也是首次」。湖南航空回應稱，舉措是為員工「減負」。

公告指出，自1日起，湖南航空正式取消著高跟鞋執行航班，乘務員執行航班任務可全程著平底鞋。著平底鞋不僅體現了職業需求，也是對個人安全和乘客安全負責的表現。乘務員選擇更舒適的平底鞋，更是公司在權衡職業形象與客艙安全、員工健康的關係後採取的適當措施。

多數人對空姐印象就是鉛筆裙搭配高跟鞋，不過許多白領女性聲稱對於穿著高跟鞋站一天下來其實很辛苦。

橙柿互動報導指出，穿著高跟鞋工作12年的湖南航空乘務員、90後的姑娘李艷近期已經開始穿著平底鞋執勤，她指出，在候機樓裡，大家看到穿高跟鞋和制服的乘務員，或許是一種美麗的體現。但在飛機上準備期間，需要脫下高跟鞋，改穿平底鞋。腳的舒適度，高跟鞋跟平底鞋還是不一樣的。

權威醫學研究表明，穿高跟鞋時，不僅走路姿勢會和平時不一樣，腳部受力用力都和平時不太一樣。職業女性常穿高跟鞋會傷膝蓋、傷腰。因此也有醫生支持全面取消穿高跟鞋，「女性高跟鞋是很反人體工學，對女性足部及踝關節傷害很大。」一名自稱醫生的網友如此說。

有民航人士評論稱，在中國60多家運輸航司中，湖南航空的規模算不上大，前世今生也充滿著不少坎坷。「但他們企業改革發展越來越游刃有餘，許多做法在全行業敢為人先，令人印象深刻。」

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