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路透：中企猛囤積三星HBM晶片 防範美國祭出新限制

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士說法報導，華為和百度等中國廠正在囤積三星電子的高頻寬記憶體（HBM），以便發展AI。(路透)
知情人士說法報導，華為和百度等中國廠正在囤積三星電子的高頻寬記憶體（HBM），以便發展AI。(路透)

路透引述三位知情人士說法報導，華為和百度等中國科技巨擘以及一些新創公司正在囤積三星電子生產的高頻寬記憶體（HBM），因預期美國將限制這類晶片出口至中國。

其中一位消息人士表示，今年初以來，這些陸企擴大採購HBM晶片，使得中國市場為三星貢獻上半年約30%的HBM晶片營收。這凸顯美中貿易緊張局勢正影響全球半導體供應鏈。

路透上周引述消息人士說法報導，美國當局計劃本月公布一項出口管制方案，針對中國半導體產業的出口實施新限制。

這些消息人士還說，該方案預期將制定限制HBM晶片出口的參數。美國商務部上周在聲明中表示，正持續評估不斷變化的威脅因素並更新出口管制，「以保護美國國家安全並維護我們的技術生態系統」。

路透無法確定研擬中的HBM限制措施細節以及它將如何影響中國。

HBM晶片是發展像是輝達（Nvidia）能用於生成式AI任務的先進繪圖處理器（GPU）的關鍵。目前只有三家主要晶片業者生產HBM，包括SK海力士、三星，以及美光。

消息人士說，中國晶片需求主要集中在HBM2E上，這比最先進的HBM3E版本落後兩代。

新加坡White Oak Capital Partners投資主管Nori Chiou表示：「由於國內技術發展尚未完全成熟，中國對三星HBM的需求已經變得異常高，因為其他製造商的產能已經被美國AI公司預訂滿了。」

消息人士說，雖然很難估計中國儲存的HBM晶片的數量或價值，但從衛星製造商到騰訊等科技公司一直在購買這些晶片。其中一位消息人士說，晶片設計新創公司中科昊芯最近從三星訂購了HBM。

據其中一位消息人士透露，華為一直在使用三星HBM2E半導體來製造其先進的昇騰AI晶片。

三星和SK海力士拒絕置評。美光、百度、華為、騰訊和中科昊芯均未回應置評請求。

消息人士說，若美國限制向中國銷售HBM，影響三星的程度較大。美光自去年以來一直避免向中國出售其HBM產品，而SK海力士則聚焦先進的HBM晶片生產。

晶片 三星 華為

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