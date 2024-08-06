路透：中企猛囤積三星HBM晶片 防範美國祭出新限制

知情人士說法報導，華為和百度等中國廠正在囤積三星電子的高頻寬記憶體（HBM），以便發展AI。(路透)

路透引述三位知情人士說法報導，華為 和百度等中國科技巨擘以及一些新創公司正在囤積三星 電子生產的高頻寬記憶體（HBM），因預期美國將限制這類晶片 出口至中國。

其中一位消息人士表示，今年初以來，這些陸企擴大採購HBM晶片，使得中國市場為三星貢獻上半年約30%的HBM晶片營收。這凸顯美中貿易緊張局勢正影響全球半導體供應鏈。

路透上周引述消息人士說法報導，美國當局計劃本月公布一項出口管制方案，針對中國半導體產業的出口實施新限制。

這些消息人士還說，該方案預期將制定限制HBM晶片出口的參數。美國商務部上周在聲明中表示，正持續評估不斷變化的威脅因素並更新出口管制，「以保護美國國家安全並維護我們的技術生態系統」。

路透無法確定研擬中的HBM限制措施細節以及它將如何影響中國。

HBM晶片是發展像是輝達（Nvidia）能用於生成式AI任務的先進繪圖處理器（GPU）的關鍵。目前只有三家主要晶片業者生產HBM，包括SK海力士、三星，以及美光。

消息人士說，中國晶片需求主要集中在HBM2E上，這比最先進的HBM3E版本落後兩代。

新加坡White Oak Capital Partners投資主管Nori Chiou表示：「由於國內技術發展尚未完全成熟，中國對三星HBM的需求已經變得異常高，因為其他製造商的產能已經被美國AI公司預訂滿了。」

消息人士說，雖然很難估計中國儲存的HBM晶片的數量或價值，但從衛星製造商到騰訊等科技公司一直在購買這些晶片。其中一位消息人士說，晶片設計新創公司中科昊芯最近從三星訂購了HBM。

據其中一位消息人士透露，華為一直在使用三星HBM2E半導體來製造其先進的昇騰AI晶片。

三星和SK海力士拒絕置評。美光、百度、華為、騰訊和中科昊芯均未回應置評請求。

消息人士說，若美國限制向中國銷售HBM，影響三星的程度較大。美光自去年以來一直避免向中國出售其HBM產品，而SK海力士則聚焦先進的HBM晶片生產。