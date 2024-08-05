我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電梯故障釀悲劇：50年夫妻天人永隔 老嫗脊椎裂

感人瞬間 中國何冰嬌摘銀 頒獎台上卻秀西班牙徽章

中國房企以往「送房獎勵」奧運冠軍 今年卻靜悄悄

中央社／台北5日電
航拍視角下的廣西武鳴華僑農場華僑城，高樓林立美麗宜居。(中新社)
航拍視角下的廣西武鳴華僑農場華僑城，高樓林立美麗宜居。(中新社)

據中國媒體報導，過去中國一些地方政府或房企會透過送房獎勵奧運金牌選手，但本屆關於獎勵送房的消息甚少。中國專家指出，當下開發商資金緊張、債務壓力未能緩解，沒能力以送房作為獎勵。

據每日經濟新聞報導，曾在2004年雅典奧運獲得金牌的中國跨欄好手劉翔，獲贈上海一戶房產；2008年北京奧運後，從事房地產開發的華僑城集團，贈送劉子歌、吳敏霞等多名奧運金牌選手，每人一戶上海閔行區新浦江城的房產，一戶總價在人民幣100萬元以上）。

2012年倫敦奧運後，綠城集團向游泳冠軍孫楊、葉詩文分別贈送一間杭州翡翠城的房產，一戶總價約人民幣300萬元；在東京奧運之後，雅戈爾集團向射擊選手楊倩贈送寧波江上花園房產一戶。

不過在本屆奧運期間，此類獎勵房子的消息甚少出現。在本屆奧運桌球混雙比賽結束後，中國桌球好手王楠的丈夫郭斌在網路上發文表示，將贈送兩名運動員各一塊3公斤的金牌，總價值約700萬元，而在2021年的東京奧運後，他曾送出9戶豪宅。

中南財經政法大學兼職教授、財經評論員譚浩俊分析，往屆奧運期間出現不同的開發商向奧運冠軍獎勵房子，是因為房地產行情上漲，開發商銷售量增長，資金量充裕，甚至在一些地方，有開發商明知現金流緊張，也會透過送房來造勢。

譚浩俊進一步解釋，當下房地產開發商資金鏈較緊張，沒有能力去作獎勵決策，且部分開發商的債務壓力未得到緩解，也不適合公開借助送房進行推銷。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則認為，今年尚未見到有企業公開送房，這與房地產市場變化、企業營銷策略調整，及對選手獎勵方式的重新考量有關。

柏文喜表示，房產對部分選手來說是一種實質性的幫助，不過同時也涉及到稅務、產權等一系列複雜的法律和財務問題，在接受獎勵的同時也需要關注此部分，以保障選手的合法權益。

人民法院報過去曾報導，2004年雅典奧運後，曾發生武漢一間房企將贈送給運動員及教練的房產抵押給典當公司，因房企未還錢遭法院判決執行房產，運動員等人才得知房子遭開發商惡意抵押。

東京奧運 房地產 孫楊

上一則

厄瓜多停止免簽 玻利維亞成為中國走線客新跳板

延伸閱讀

奧運吸走眼球 大陸玄幻劇收視嚴重撲街

奧運吸走眼球 大陸玄幻劇收視嚴重撲街
巴奧／鄭欽文備戰北美賽季 無緣擔任中國隊閉幕式掌旗官

巴奧／鄭欽文備戰北美賽季 無緣擔任中國隊閉幕式掌旗官
巴奧／產後3個月參加奧運奪銀 這位媽媽選手太狂了

巴奧／產後3個月參加奧運奪銀 這位媽媽選手太狂了
巴奧／9次打破世界紀錄 瑞典飛人蟬聯撐竿跳金牌

巴奧／9次打破世界紀錄 瑞典飛人蟬聯撐竿跳金牌

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

2024-08-04 09:26

超人氣

更多 >
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚