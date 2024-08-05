我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

紐約凌晨驚魂…東百老匯地鐵站 女子將2人推下軌

厄瓜多停止免簽 玻利維亞成為中國走線客新跳板

中央社台北5日電
厄瓜多暫停中國公民免簽入境的新措施，讓中國的「走線客」急忙調整路線。(路透)
厄瓜多暫停中國公民免簽入境的新措施，讓中國的「走線客」急忙調整路線。(路透)

厄瓜多6月間暫停中國公民免簽入境，意圖遏止中國非法移民當跳板「走線」美國。但美媒報導，有中國「走線客」7月起改從距美國更遙遠的玻利維亞入境，再經秘魯、厄瓜多由原路線偷渡美國，路程最長達約7000英里（約1.13萬公里）。

華爾街日報報導，厄瓜多暫停中國公民免簽入境的新措施，讓中國的「走線客」急忙調整路線，他們許多人考量川普（Donald Trump）可能再度當選美國總統，而甘冒新的風險。而以玻利維亞當跳板的做法，有人成功，有人卻告失敗。

根據報導，7月中旬，許多穿越瓜地馬拉與墨西哥邊境的委內瑞拉偷渡客表示，他們在穿越哥倫比亞與巴拿馬之間的達連隘口（Darien Gap）叢林小徑上，仍然看到一群群中國人。這代表即使厄瓜多已於6月中暫停中國公民免簽入境，中國「走線客」仍在繼續前往美國邊境。

報導指出，厄瓜多暫停免簽入境後，有些中國「走線客」試圖從遙遠得多的玻利維亞首都拉巴斯（La Paz），開始他們的陸路旅程，理由是玻利維亞仍開放中國公民落地簽證。

根據報導，從拉巴斯到墨西哥緊鄰美國加州邊界的蒂華納（Tijuana），路途長達7000英里，且中途要過9個邊界口岸。而蒂華納是許多偷渡客從拉丁美洲進入美國前，在墨西哥的最後一站。

報導提到，為避免中國邊防人員注意，多數「走線客」都會先飛往非洲或歐洲的第3國，再轉往拉丁美洲。

一名在開羅和伊斯坦堡擔任走線仲介的Anthony Park表示，在7月的第1、2週，他已協助20多名中國「走線客」抵達拉巴斯。接下來，他們打算從的的喀喀湖（Lake Titicaca）進入秘魯，再穿過厄瓜多進入哥倫比亞，再進入中美洲。

但Anthony Park指出，進入7月第3週，他試圖將10名中國「走線客」從開羅送往拉巴斯，但其中8人未被允許登機，因為航空公司工作人員質疑，他們持有的拉巴斯飯店預訂單是否有效，而他們還被要求出示玻利維亞接待方的邀請函。

他表示，剩下登機的2人，在抵達拉巴斯後卻被遣返，原因是玻利維亞方面指2人的飯店預訂單無效，2人還當場發簡訊向他求助。「我看這件事（走線）變得越來越不順利，感覺要趕盡殺絕了」。

在專供有意「走線」者交流的網路聊天室裡，一些人提出從蘇利南進入美國的想法，因為蘇利南目前維持對中國公民免簽，但需要穿過蓋亞那和委內瑞拉才能到達哥倫比亞，屬於危險旅程；另有人甚至嘗試從古巴搭船偷渡進入美國；其他人則認為，上述2種方式都是異想天開。

Park指出，如果川普明年重返白宮，並恢復在移民問題上的強硬立場，他的生意就會枯竭。屆時「還是會漏進去（美國）幾個人，但人數會少到連仲介也沒什麼興趣了」。

走線 偷渡客 墨西哥

上一則

一箭18星 中國版星鏈「千帆星座」今發射

延伸閱讀

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚
路透：美將提議禁止自駕車使用中國軟體

路透：美將提議禁止自駕車使用中國軟體
巴奧╱兩岸發光 麟洋配摘中華首金 中國男泳4X100四式接力逆轉壓美國

巴奧╱兩岸發光 麟洋配摘中華首金 中國男泳4X100四式接力逆轉壓美國
巴奧╱美再添五金 獎牌榜領先 美國泳將1日2破世界紀錄

巴奧╱美再添五金 獎牌榜領先 美國泳將1日2破世界紀錄

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

2024-08-04 09:26

超人氣

更多 >
4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣

4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山