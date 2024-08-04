鄧聿文：胡錫進被禁言 反映中共輿論管控極度僵化

前環球時報總編輯胡錫進。(中新社)

針對前環球時報總編輯胡錫進疑因錯誤解讀中共 20屆三中全會決定遭禁言，旅美中國學者鄧聿文認為，這反映中共當局在意識形態和輿論管控上的極度僵化，哪怕是胡錫進這種「黨國辯護士」，只要觀點不符當局意圖，也逃不脫被封殺的後果。

鄧聿文這篇在德國 之聲（Deutsche Welle）發表、以「黨國的輿論棒搥打向胡錫進」為題的文章指出，作為「黨國辯護士」，胡錫進在中國的輿論場，某種程度上是以一種尷尬的角色存在，但這種尷尬是他自己製造的。

文章說，胡錫進為黨國辯護，在立場上和當局保持一致的同時，總喜歡表現出自己有獨立的思考和見解，而非單純是當局的傳聲筒。這使得他對時事熱點或政策的解讀，未必總是合乎當局口味，進而無意中觸及中共當局的某些言論禁忌。

胡錫進疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，已遭當局全網禁言。文章指出，這當然反映當下中國言論市場的肅殺，胡錫進雖然誤讀了三中全會決定，但他的本意是要稱讚全會在關於國有、民營經濟的問題上「作出了正確表述」。

文章說，胡錫進的解讀，符合各界對當局應該弱化國有經濟，扶持民營經濟的期待，所以引發了市場關注，被一些人叫好，但也讓左派人士不滿。因此，他的解讀文章不久就被刪除。

這篇文章直指，胡錫進是「黨國意識形態的忠誠辯護士」，即使退下來，也一直不遺餘力地為體制辯護，被當局看作「輿論場正能量」的代表。事實上，各界對三中全會公報和決定全文的反應並不好，但胡錫進的論點反而有利於市場「正面理解」三中全會，對當局正努力挽救的市場和企業家信心是有幫助的。

文章提到，從這個角度看，中共當局不但不該對胡錫進禁言，反而還要「將錯就錯」，在他的言論基礎上大力營造扶助民營經濟的輿論氛圍，然而當局沒有這麼做。

從當下形勢來看，中共當局充其量能做到民營與國有經濟並重，而不是削弱國有經濟去發展民營經濟。

這篇文章認為，中共當局對待像胡錫進這種在輿論場有一定地位和重要影響力的「黨國戰士」，本可以內部批評警告，如今祭出禁言措施，反映當局在意識形態和輿論管控上極度僵化。哪怕你是「黨國辯護士」，只要某次言論觀點不符合當局意圖，引起爭議，也逃不脫被封殺的後果。

文章指出，中共當局當然希望能有更多人去為其主張、政策、理論和思想辯護，但這種辯護必須是原汁原味地傳達它的意思，不能有自己的想法，尤其對涉及黨國立政的基本教義、路線和政策更是如此。而胡錫進在這一點上是不合格的，他太想表現自己有獨立見解，身為一個黨國培養多年的「（輿論）老兵」，顯然在這一點上犯了錯。

文章說，胡錫進的外號叫「胡叼盤」，就是諷刺他的言論常常根據中共當局的風向調整立場，而這也是胡錫進的尷尬之處。他試著由黨性回歸人性和常識發言，左派不認同他，右派早就把他定位於黨國利益的維護者和吹鼓手，落得兩邊都不討好。而在當局看來，胡錫進就不是一個純粹的傳聲筒，反而有「兩面派」的色彩。

這篇文章認為，藉由胡錫進這次對三中全會決定的錯誤解讀，禁言他一段時間「敲打敲打」，讓他反省其「黨性的不純，端正其立場」，似乎也不難理解。

文章最後直指，對中共當局來說，無論是黨內還是黨外人士，任何時候都必須正確傳播黨的聲音和主張，不能有自己絲毫的見解，哪怕它其實有助黨的利益，否則輕則禁言，重則剝奪做喉舌的資格。