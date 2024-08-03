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中國推促消費政策 擬擴大免簽國家與改善消費環境

中央社台北3日電
中國國務院今天公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容，當中指出要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。圖為北京大興機場。（新華社）
中國國務院今天公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容，當中指出要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。圖為北京大興機場。（新華社）

中國國務院今天公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容。當中指出，要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。

據財聯社，中國國務院今天公布「關於促進服務消費高質量發展意見」（下稱「意見」）內容，共有6方面、20點。

意見提到，要挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力。激發文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務等改善型消費活力。培育壯大數字、綠色、健康等新型消費。

意見並強調，要增強服務消費動能，創新服務消費場景，加強服務消費品牌培育，持續深化電訊等領域開放。並且要優化服務消費環境，加強服務消費監管。此外，要強化政策保障，加強財稅金融支持，提升統計監測水平。

在旅遊消費方面，意見提及，要優化入境政策和消費環境，加快恢復航班班次，提供多樣化支付服務，研究擴大免簽國家範圍，深化文化旅遊年活動。

另外，意見還提到教育和培訓（即補教業相關）消費方面，指出要推動社會培訓機構面向大眾需求提高服務品質；指導學校按照有關規定通過購買服務等方式引進具有相應資質的第三方機構提供非學科類優質公益課後服務；鼓勵與國際知名高等院校在中國展開高水準合作辦學。

中國經濟疲弱，官方加大力度促消費以提振市場。除了相關政策之外，中國人民銀行（中國央行）近日部署下半年的工作，也將惠民生、促消費列為重點之一。

國務院 央行

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