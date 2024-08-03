學生簽愛惜糧食承諾書 中國各地制止餐飲浪費

北京晚報2023年6月報導指出，曾經嚴過一陣的「光盤行動」出現反彈。走訪多家餐館發現，餐廳浪費現象大量存在。（圖／取自北京晚報）

中國為營造「厲行節約、反對浪費」的氛圍，交流制止餐飲浪費工作經驗，中國國家發展改革委環資司、市場監管總局食品協調司日前發布各地制止餐飲浪費的實踐，包括讓學生簽署「文明餐飲、愛惜糧食、反對浪費」承諾書，或是在風景區的電子螢幕播放「節約光榮、浪費可恥」。

根據中國質量報，甘肅 省全面推行「文明餐桌紅黑榜」制度，運用社群媒體 平台定期公布餐飲服務單位「文明餐桌紅黑榜」，對「紅榜」企業，注重發揮標竿引領作用，培育一批制止餐飲浪費措施得力、成效突出的餐飲服務單位作為先進典型，引導經營者文明守法經營；對「黑榜」企業，注重發揮警示和震懾作用，曝光未主動提示文明用餐、誘導過量點餐、嚴重浪費等違法違規行為，同時加大檢查頻次和監管力度。

上海市寶山區針對學校、養老機構、醫療機構等集中用餐單位食堂餐飲浪費問題，強化部門協同聯動，市場監管、教育、民政、衛生健康等部門聯合展開制止餐飲浪費檢查，重點查處餐飲單位誘導、誤導消費者超量點餐造成明顯浪費，在食品生產經營過程中造成嚴重食品浪費等違法行為。

針對辦宴中心、農村家庭辦宴、中型以上餐飲單位，鼓勵在消費合約中加入制止餐飲浪費條款，在菜單、二維碼點單頁面、店鋪醒目位置設置「適量點餐、反對浪費」等提示語，督促企業落實制止餐飲浪費主體責任。

江蘇省灌雲縣則運用線上系統實現餐飲膳食精準計量。該縣通過線上系統記錄師生在食堂每日就餐的餐點剩餘數據，為餐廳食材訂購、菜單訂製提供數據資訊，下架不受歡迎的菜品，根據各班級學生口味偏好研發優質菜品，最大限度減少採購與備餐環節的浪費。系統上線一個月，平均每人每餐節約食材150克。

根據全國人大，中國國家主席習近平在2020年8月對制止餐飲浪費行為作出重要指示，強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。2021年4月29日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議表決通過《中華人 民共和國反食品浪費法》，厲行節約、反對浪費上升為具有約束力的法律條文。