地表溫度超70℃浙江熱到「燙腳」 上海40℃ 迪士尼巡遊人員中暑

浙江高溫全省40℃區域比比皆是，杭州九溪景區水都快乾了，溪水只能沒過遊客腳背。(取材自微博)

近日，江浙滬持續遭遇高溫 「烤」驗，氣溫動輒40℃，上海杭州等地民眾直呼吃不消。上海迪士尼 巡演人員穿著布偶裝昏倒，杭州有景區水都快乾了，而福建有人熱射病吐血失禁進ICU。中央氣象台發布高溫橙色預警，多地仍有35℃以上的高溫天氣，浙江等地的地表溫度超過了70℃，蕭山「燙腳」程度達到72.3℃，刷新當地歷史紀錄。

每日經濟新聞報導，中央氣象台2日18時發布高溫橙色預警：預計8月3日白天，黃淮南部、江淮、江南大部、華南東部、四川東部、重慶以及新疆 北部、南疆盆地、吐魯番盆地等地有35℃以上的高溫天氣。

上海徐家匯站2日最高氣溫衝上40℃，這是徐家匯站152年以來第22個氣溫超過40℃的日子。有媒體直呼：這不是「滬上」是「爐上」。

上海市氣象局首席服務官鄔銳指出，上海常年的高溫天數是20天，今年目前為止的高溫天數已超額完成KPI。而放眼未來十天，上海都是火爐天氣，高溫日數有望進入歷史前十。

社交平台上，有網友稱因天氣炎熱，上海迪士尼2日有工作人員在巡遊時扮演卡通人物時暈倒。樂園將所有迪士尼朋友和舞者改為在花車與遊客互動。

同時，浙江高溫紅色預警遍地開花。浙江省氣象台數據顯示，截至16時，全省40℃區域比比皆是，最高諸暨41.5℃，其中普陀37.6℃和溫州39.6℃破了8月上旬最高氣溫紀錄。

據中國天氣網稱，截至2日15時41分，浙江餘姚、蕭山、臨安等地的地表溫度超過了70℃，為當地歷史罕見。其中蕭山達到72.3℃，刷新當地歷史紀錄。此前紀錄是71.1℃（1990年7月27日）。網友無奈稱「真燙腳、可以烤雞蛋了」。

還甚至有景區出現水都快熱乾的情形。在杭州九溪景區1日出現溪流水量變小的情況，溪水只能沒過遊客腳背。來自海南遊客表示「杭州比海南熱多了」。