房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界，東莞萬科中天•世紀水岸針對140平方米（約42坪）以上大戶型房源推出「買一送一」活動，即購買東莞該專案房源可獲贈由萬科開發的位於惠州另一個樓盤的一套公寓房。

東莞萬科回應表示，用於做活動的特價房源有限，目前該聯動銷售活動已經結束。在做聯動時，沒有強制捆綁銷售。

據萬科中天•世紀水岸專案銷售人員介紹，該專案位於南城萬江區交界處，是主城區近三年體量最大的專案，目前89平方米-195平方米的房源均有在售，具體折扣可至專案售樓處具體瞭解。

根據房天下網站資料，專案均價人民幣3.5萬元/平方米，單價低至2.5萬元/平方米，總價在250萬-750萬元/套。

上述銷售人員表示，針對不同戶型、不同樓層，價格都不一樣，優惠要看具體房源，現在算下來單價在3萬元上下，性價比高的房源可來現場實地瞭解。

從萬科在東莞的表現看，《大灣區 2024年1-6月東莞房地產 企業銷售業績排行榜》顯示，今年上半年，萬科以52.6億元位居榜首，其在東莞佈局項目數量較多，包括萬科瑧灣彙、瑧山境等。其中，萬科中天•世紀水岸今年前6個月的銷售額為8.1億元，銷售面積2.3萬平方米。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，當前東莞房地產市場整體仍處在築底階段，市場觀望情緒仍較濃厚。

中指監測資料顯示，2024年上半年東莞新房住宅成交7629套，年降46%，月均成交套數不足1300套，相比2023年上半年月均成交套數減少了1000套左右，公寓類市場成交也持續維持低位運行，庫存壓力較大。市場成交端持續承壓也導致開發商通過各種營銷手段進行促銷，尤其今年以來廣州、深圳等周邊一線城市持續放鬆調控政策，對周邊城市市場擠壓更是凸顯。

值得一提的是，萬科並非第一家嘗試「買一送一」的開發商。今年4月，北京通州招商璀璨西元專案在清明假期開啟購房買一送一活動，買77平方米兩居免費送一套煙臺108平方米海景現房。在這之前，深圳龍華區的富基雲瓏府項目也曾推出買一送一活動，即買一套雲瓏府房子，送東莞一套房子的部分首付或開發商旗下深圳大鵬區的一套統建住房。

陳雪強認為，購房買一送一的形式還是比較能夠吸引眼球的，短期內能夠達到吸引一定的到訪及去化的目的。對於購房者而言，這種營銷策略還是能夠給購房者一定的讓利，同時也有利於促進項目的成交轉化。但是對於此類贈送的公寓產品還需要看其位置地段，看未來無論出售或出租是否有市場。