戰狼汪文斌新任中國駐柬大使 東南亞掀大國角力

中國新任駐柬埔寨大使汪文斌。（路透）

具有好勇鬥狠特質的中國新任駐柬埔寨大使汪文斌於7月初抵達柬埔寨，美國與澳洲也將派出新大使，被視為各方在東南亞國家展開的影響力爭奪戰的第一步，凸顯柬埔寨已成大國角力新戰場。

美國之音報導，這次人事變動發生在洪瑪奈(Hun Manet)首相第一任期不到一年之際，洪瑪奈是柬埔寨幾十年來首位新首相，也是柬埔寨長期領導人洪森(Hun Sen)的兒子。外交官們正拭目以待他是否會調整與中國的「鐵桿朋友」關係。

中國是柬埔寨最大的貿易夥伴，也是外國投資和發展援助的重要來源。中國希望透過「一帶一路」倡議和其他合作框架來深化這些關係。然而柬埔寨國內對過度依賴中國的擔憂、金邊平衡與西方關係的努力以及公眾對腐敗和中國投資主要惠及精英階層的擔憂，都可能阻礙北京實現自己的目標。

根據中國日報報導，汪文斌曾任中國外交部發言人和駐突尼斯大使，有30多年的外交經驗，是中國新一代的「戰狼」外交官之一。分析家認為，汪文斌憑藉豐富的經驗將能夠維持中柬之間的密切關係，甚至增加北京對金邊政府和該地區的影響力。

中國外交學院國際關係專業博士生盛萬利(Seng Vanly)表示，汪文斌豐富的經驗可能使他比前任更具影響力。

另一方面，澳洲和美國等西方國家預計將向柬埔寨派遣新的「中國通」大使。

據美國駐金邊大使館發言人說，美國正在等待國會參議院對其下一任駐柬埔寨大使傅德恩(Robert Forden)的最終確認。他是一位職業外交官，曾擔任美國駐北京和台北使領館的副館長，並於2020年至2021年擔任北京大使館的代辦。

澳洲本月任命了下一任駐金邊大使葉榮豪(Derek Yip)，他曾兩度駐北京，最近擔任澳洲外交部負責東亞政治事務的助理部長。

位於金邊的柬埔寨大學政治學教授艾姆‧索瓦納拉(Em Sovannara)表示，這兩個超級大國任命能幹而資深的外交官可能會使柬埔寨成為南中國海等議題的外交戰場。中國與金邊的幾個東協成員國在南海存在領土主張衝突。