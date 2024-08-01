我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直飛變轉機 紐約華人撿便宜遇機票詐騙

英特爾將裁員並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎

戰狼汪文斌新任中國駐柬大使 東南亞掀大國角力

中國新聞組／北京2日電
中國新任駐柬埔寨大使汪文斌。（路透）
中國新任駐柬埔寨大使汪文斌。（路透）

具有好勇鬥狠特質的中國新任駐柬埔寨大使汪文斌於7月初抵達柬埔寨，美國與澳洲也將派出新大使，被視為各方在東南亞國家展開的影響力爭奪戰的第一步，凸顯柬埔寨已成大國角力新戰場。

美國之音報導，這次人事變動發生在洪瑪奈(Hun Manet)首相第一任期不到一年之際，洪瑪奈是柬埔寨幾十年來首位新首相，也是柬埔寨長期領導人洪森(Hun Sen)的兒子。外交官們正拭目以待他是否會調整與中國的「鐵桿朋友」關係。

中國是柬埔寨最大的貿易夥伴，也是外國投資和發展援助的重要來源。中國希望透過「一帶一路」倡議和其他合作框架來深化這些關係。然而柬埔寨國內對過度依賴中國的擔憂、金邊平衡與西方關係的努力以及公眾對腐敗和中國投資主要惠及精英階層的擔憂，都可能阻礙北京實現自己的目標。

根據中國日報報導，汪文斌曾任中國外交部發言人和駐突尼斯大使，有30多年的外交經驗，是中國新一代的「戰狼」外交官之一。分析家認為，汪文斌憑藉豐富的經驗將能夠維持中柬之間的密切關係，甚至增加北京對金邊政府和該地區的影響力。

中國外交學院國際關係專業博士生盛萬利(Seng Vanly)表示，汪文斌豐富的經驗可能使他比前任更具影響力。

另一方面，澳洲和美國等西方國家預計將向柬埔寨派遣新的「中國通」大使。

據美國駐金邊大使館發言人說，美國正在等待國會參議院對其下一任駐柬埔寨大使傅德恩(Robert Forden)的最終確認。他是一位職業外交官，曾擔任美國駐北京和台北使領館的副館長，並於2020年至2021年擔任北京大使館的代辦。

澳洲本月任命了下一任駐金邊大使葉榮豪(Derek Yip)，他曾兩度駐北京，最近擔任澳洲外交部負責東亞政治事務的助理部長。

位於金邊的柬埔寨大學政治學教授艾姆‧索瓦納拉(Em Sovannara)表示，這兩個超級大國任命能幹而資深的外交官可能會使柬埔寨成為南中國海等議題的外交戰場。中國與金邊的幾個東協成員國在南海存在領土主張衝突。

上一則

颱風凱米過後搶險救災 中國急撥5200萬美元

下一則

不住又怕無家可歸 香港取締劏房讓居民陷兩難

延伸閱讀

哈尼雅遇襲身亡是否影響北京宣言？中國：繼續努力

哈尼雅遇襲身亡是否影響北京宣言？中國：繼續努力
罕見 德國召見中國大使 抗議北京網攻

罕見 德國召見中國大使 抗議北京網攻
中非合作論壇9月辦 中非領導人時隔6年再聚北京

中非合作論壇9月辦 中非領導人時隔6年再聚北京
COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈