颱風凱米過後搶險救災 中國急撥5200萬美元

遭受山洪後的湖南資興市初步查清共30人遇難、35人失蹤。圖為無人機拍攝災後的景象。新華社

颱風凱米對中國多地造成嚴重影響，中國政府昨天急撥人民幣3.78億元（下同，約5200萬美元）救災資金，支持河南 等9省的應急搶險和受災民眾救助工作。

中國財政部 官網今天公布，針對颱風凱米及其殘餘環流造成的嚴重暴雨 洪澇、地質災害，財政部、應急管理部7月31日緊急預撥3.78億元中央自然災害救災資金，支持河北、遼寧、吉林、浙江、福建、湖南、貴州、雲南、甘肅等9省展開應急搶險和受災民眾救助。

此外也包括重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、展開次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作，要求最大限度減少人員傷亡。

中國財政部要求有關省財政廳確保資金撥付災區，及時掌握災區應急救援資金安排和資金需求，採取措施全力保障；切實加強救災資金監管，杜絕資金滯留、擠占、挪用等違規行為，確保救災資金全部用於災區和受災民眾。

颱風凱米7月25日晚間在福建省莆田市秀嶼區沿海登陸後，風雨影響範圍廣，湖南、遼寧、江西等地14個中國國家級氣象觀測站日降雨量突破歷史極值。