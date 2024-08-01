中國取消制裁美企衛訊 分析：通訊服務無可替代

中國外交部今天宣布，鑒於「情形發生變化」，決定取消對美國衛訊公司（Viasat）的反制措施，但未說明原因。路透

中國外交部上周宣布，鑒於「情形發生變化」，決定取消對美國衛訊公司（Viasat）的反制措施，未說明原因。多位專家分析，關鍵原因是衛訊子公司Inmarsat提供的衛星通訊服務無可替代。

衛訊此前因為參與美國對台軍售「迅安系統作業維持」，1月7日遭中國制裁。上周則是中方首度公開宣布對軍售台灣的公司取消制裁，許多中國網友事後解讀稱，衛迅要跟中國做生意，因此承諾不軍售台灣。

對此，美國之音（VOA）今天報導引述多位專家指出，即便衛訊在中國業務多元，但並非無法取代，真正讓中國解禁 的可能關鍵應是衛訊去年收購的子公司「國際海事衛星」（Inmarsat）所提供的各類遠洋漁業衛星通訊服務相當關鍵，讓中國短期內無法擺脫依賴。

報導引述台灣星相科技公司執行長蔡忠旺指出，中國的天通衛星雖覆蓋中國全境和東海、南海等近海區域，但中國在遠洋地區仍高度仰賴Inmarsat所提供的各種遠洋漁業衛星通訊服務，包括衛星語音通訊、衛星船位追蹤、衛星漁獲回報、衛星探測海洋水文氣象和衛星影像視訊服務等。

蔡忠旺說：「跨到遠洋的時候，中國的漁船很多，它一定需要Inmarsat的衛星服務。我猜，它一定是（跟中國）談一談之後說，你（中國）制裁我（Viasat） ，那我的（Inmarsat）遠洋的漁業衛星，就沒辦法提供你服務了」。

衛訊去年5月底完成對Inmarsat的併購後，兩家公司的頻譜、衛星和地面資產也完成整合，包括19顆在役衛星所涵蓋的Ka、L、S波段。

在台北的國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員杜貞儀分析，中國今年初似乎急於制裁衛訊，未完整評估利弊；待制裁生效後，北京才驚覺中國遠洋漁船無法使用Inmarsat的衝擊之大。

杜貞儀指出，今年3月，中國自然資源部第一海洋研究所向Inmarsat採購五代星寬頻通訊服務，旨在保證科研船「向陽紅01」的特別鏈路通訊。當時中國對衛訊的制裁已生效，可見中國對Inmarsat的依賴之深。

她說，中國正式代理Inmarsat的是交通運輸部下的直屬事業單位。它在制裁後可能也沒有其他的替代品，就變成在兩相權衡之下，它選擇去解除先前的制裁。

1979年成立的Inmarsat為跨政府合作組織，中國是88個發起成員國之一。而中國交通運輸通信信息集團則是當年經中國國務院 批准成立的組織，也是中國政府參加Inmarsat在中營運和服務的唯一代表和簽署方。

除海事外，Inmarsat對於中國航空業的貢獻也不容忽視。

專注於國際航行訊息的微信 公眾號「FL330」透過書面指出，中國部分機隊安裝了Inmarsat的通信系統、或即將改裝Inmarsat的解決方案，因此，他們必然與Inmarsat的母公司衛訊有所往來，無論是硬體或服務面。

FL330指出，例如，機隊飛航時，若使用Inmarsat的衛星通信時，將產生資費，等於與衛訊有商業往來，就衍生了違反中國制裁禁令的問題。但這也代表，Inmarsat對中國民航業來說具有不可替代性。因此，中國政府最終取消對母公司衛訊的制裁，其來有自。

FL330坦言，中國取消制裁的具體細節不明，衛訊是否停止對台軍售行為也未可知。但可以肯定的是，若中國堅持制裁衛訊，已採納衛訊/Inmarsat解決方案的中國航空公司，可能得尋求國產或其他解決方案。