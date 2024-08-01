我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美道格拉斯200公尺蛙式奪金 葉詩文無緣獎牌

飯後真的要等半小時以上才能游泳嗎？

李強赴湖南勘災 指當前中國防汛抗洪形勢嚴峻複雜

中央社台北1日電
中共中央政治局常委、國務院總理李強1日在湖南郴州視察並看望災民。新華社
中共中央政治局常委、國務院總理李強1日在湖南郴州視察並看望災民。新華社

中國國務院總理李強今天前往凱米颱風殘餘環流嚴重肆虐的湖南省資興市視察，並看望災民。他說，當前中國防汛抗洪救災形勢嚴峻複雜，「防洪峰、防決堤、排內澇」壓力不減，要做到「汛期不過、思想不鬆、力度不減」。

李強是中國今年夏季發生一連串洪災以來，前往災區視察的最高層級黨政官員。

央視新聞報導，李強今天前往湖南省郴州市轄下的資興市州門司鎮燕窩村及楊公塘村，實地察看災情，詳細了解搶險救災進展和道路、農田、房屋等受損情況。他並到州門司鎮群眾安置點看望慰問災民，詳細詢問受災及吃住情況。同時主持召開防汛抗洪救災現場工作會，聽取相關單位匯報並作指示。

李強表示，當前防汛抗洪救災形勢嚴峻複雜，中共總書記習近平「時刻牽掛人民群眾安危，作出一系列重要指示批示和重要部署」。要深入貫徹落實，全力做好防汛抗洪救災工作，做到「汛期不過、思想不鬆、力度不減」，確保人民群眾生命財產安全。

他說，當前要全力以赴搜救失聯人員，做到「搜救全覆蓋」。抓緊搶修搶通道路、電力、通訊等基礎設施，加快排澇清淤和現場清理，嚴密防範衍生災害。精心做好女災民安置點物資供應、醫療服務、防疫消毒殺菌等工作，確實保障好災民基本生活。各方面要集中資源力量，幫助災區及早恢復正常生產生活秩序。

據報導，李強在主持召開防汛抗洪救災現場工作會後指出，當前正值防汛最緊要關口，「防洪峰、防決堤、排內澇」壓力不減。要毫不放鬆做好防汛抗洪救災工作，從「防、減、救全鏈條」協同發力，最大限度降低災害風險、減少災害損失。

李強表示，要強化監測預警和應急響應聯動，提前果斷轉移危險區民眾。要持續強化巡查除險和搶險救援，科學調度防洪工程，統籌部署應急救援力量，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。

他指示，要及時下撥救災資金、調運救災物資，提早謀劃受損房屋修繕加固、農田補種改種等工作，積極推進災後重建。並要加快建設一批自然災害防治重大工程項目，補齊防洪工程和農田排澇短板（缺失），提高城市防洪排澇能力。

中共中央政治局常委、國務院總理李強1日在湖南郴州視察，檢查指導防汛工作。新華社
中共中央政治局常委、國務院總理李強1日在湖南郴州視察，檢查指導防汛工作。新華社

李強 國務院 防疫

上一則

凱米颱風環流 湖南水災30人死亡35人失蹤

下一則

中國取消制裁美企衛訊 分析：通訊服務無可替代

延伸閱讀

李強與梅洛尼會談 均提穩定中義關係 未提一帶一路

李強與梅洛尼會談 均提穩定中義關係 未提一帶一路
退出一帶一路半年後…義總理27日訪中

退出一帶一路半年後…義總理27日訪中
范德賴恩連任歐盟主席5天後 中國總理李強致電祝賀

范德賴恩連任歐盟主席5天後 中國總理李強致電祝賀
李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰