李強赴湖南勘災 指當前中國防汛抗洪形勢嚴峻複雜

中共中央政治局常委、國務院總理李強1日在湖南郴州視察並看望災民。新華社

中國國務院 總理李強 今天前往凱米颱風殘餘環流嚴重肆虐的湖南省資興市視察，並看望災民。他說，當前中國防汛抗洪救災形勢嚴峻複雜，「防洪峰、防決堤、排內澇」壓力不減，要做到「汛期不過、思想不鬆、力度不減」。

李強是中國今年夏季發生一連串洪災以來，前往災區視察的最高層級黨政官員。

央視新聞報導，李強今天前往湖南省郴州市轄下的資興市州門司鎮燕窩村及楊公塘村，實地察看災情，詳細了解搶險救災進展和道路、農田、房屋等受損情況。他並到州門司鎮群眾安置點看望慰問災民，詳細詢問受災及吃住情況。同時主持召開防汛抗洪救災現場工作會，聽取相關單位匯報並作指示。

李強表示，當前防汛抗洪救災形勢嚴峻複雜，中共總書記習近平「時刻牽掛人民群眾安危，作出一系列重要指示批示和重要部署」。要深入貫徹落實，全力做好防汛抗洪救災工作，做到「汛期不過、思想不鬆、力度不減」，確保人民群眾生命財產安全。

他說，當前要全力以赴搜救失聯人員，做到「搜救全覆蓋」。抓緊搶修搶通道路、電力、通訊等基礎設施，加快排澇清淤和現場清理，嚴密防範衍生災害。精心做好女災民安置點物資供應、醫療服務、防疫 消毒殺菌等工作，確實保障好災民基本生活。各方面要集中資源力量，幫助災區及早恢復正常生產生活秩序。

據報導，李強在主持召開防汛抗洪救災現場工作會後指出，當前正值防汛最緊要關口，「防洪峰、防決堤、排內澇」壓力不減。要毫不放鬆做好防汛抗洪救災工作，從「防、減、救全鏈條」協同發力，最大限度降低災害風險、減少災害損失。

李強表示，要強化監測預警和應急響應聯動，提前果斷轉移危險區民眾。要持續強化巡查除險和搶險救援，科學調度防洪工程，統籌部署應急救援力量，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。