凱米颱風環流 湖南水災30人死亡35人失蹤

遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）

湖南日報引述資興市防汛抗旱指揮部透露，截至8月1日12時，湖南資興市受颱風「凱米」外圍環流影響，8個鄉鎮嚴重受損，包括道路、電力、通訊，初步查清共有30人罹難、35人失蹤。

湖南資興市的嚴重災情直到今晚才被官媒披露。中新社報導，南郴州資興市防汛抗旱指揮部8月1日公佈，連日來的特大暴雨 已致當地11萬8千人受災，目前當地已設置災民集中安置點102個，集中安置6千5百人。

受颱風「凱米」影響，自7月26日以來，資興市遭遇大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降水量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時雨強為132.2公厘。

暴雨導致資興市所有鄉鎮不同程度受災，房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1,345處，道路中斷14條。 8個鄉鎮78個村莊通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物成災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

截至29日21時，資興市已出動專業救援隊伍19支，投入專業救援力量5469人，出動直升機4架、舟艇144艘次，已搶通道路8條，恢復通信基站68個，空投物資20.9噸，緊急轉移11,379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。經鄉村兩級幹部摸排和搜救隊伍報告，截至29日21時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的四個村共有30人死亡，35人失蹤。