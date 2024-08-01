我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧桌球╱樊振東驚險淘汰張本智和晉4強 保住中國金希望

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

凱米颱風環流 湖南水災30人死亡35人失蹤

記者賴錦宏／即時報導
遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）
遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）

湖南日報引述資興市防汛抗旱指揮部透露，截至8月1日12時，湖南資興市受颱風「凱米」外圍環流影響，8個鄉鎮嚴重受損，包括道路、電力、通訊，初步查清共有30人罹難、35人失蹤。

湖南資興市的嚴重災情直到今晚才被官媒披露。中新社報導，南郴州資興市防汛抗旱指揮部8月1日公佈，連日來的特大暴雨已致當地11萬8千人受災，目前當地已設置災民集中安置點102個，集中安置6千5百人。

受颱風「凱米」影響，自7月26日以來，資興市遭遇大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降水量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時雨強為132.2公厘。

暴雨導致資興市所有鄉鎮不同程度受災，房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1,345處，道路中斷14條。 8個鄉鎮78個村莊通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物成災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

截至29日21時，資興市已出動專業救援隊伍19支，投入專業救援力量5469人，出動直升機4架、舟艇144艘次，已搶通道路8條，恢復通信基站68個，空投物資20.9噸，緊急轉移11,379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。經鄉村兩級幹部摸排和搜救隊伍報告，截至29日21時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的四個村共有30人死亡，35人失蹤。

報導稱，從7月26日至30日，資興市普降特大暴雨，平均降雨量410.4毫米，部分站點24小時降雨量突破湖南歷史極值，多個區域發生山洪、泥石流、山崩等災害，導致所有鄉鎮不同程度受災。州門司鎮中心街道的居民樓內外，數公尺高的泥水印清晰可見，居民正在清掃厚厚的淤泥。不少房屋門窗只剩門窗孔洞。

截至7月31日19時，湖南資興現場進行搜救任務的消防救援人員共排查房屋286棟，...
截至7月31日19時，湖南資興現場進行搜救任務的消防救援人員共排查房屋286棟，營救疏散轉移民眾693人。（湖南消防公眾號）

暴雨

上一則

哈尼雅遇襲身亡是否影響北京宣言？中國：繼續努力

延伸閱讀

氣候變遷作祟 東南亞颱風生成更靠近陸地且更快增強

氣候變遷作祟 東南亞颱風生成更靠近陸地且更快增強
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困

颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困
中國又一名部級官員落馬 涉嚴重違紀違法被查

中國又一名部級官員落馬 涉嚴重違紀違法被查

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰