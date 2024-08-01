我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

巴奧女網／鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后晉決賽 超越李娜

哈瑪斯領袖身亡 中國數網站一度黑白呈現引議

中央社台北1日電
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅遭暗殺身亡。路透
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅遭暗殺身亡。路透

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅昨天遭暗殺身亡後，中國百度、搜狗、360等入口網站對哈尼雅的簡介，一度比照中共高官及重要國際友人死亡慣例以黑白呈現。引發爭議後，這些網站今天都恢復為彩色。

7月31日，哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭參加伊朗新任總統就職典禮後不久遇襲身亡，震動全球。在此之前，哈尼雅曾以哈瑪斯代表的身分前往北京，與巴勒斯坦其他派系代表共同簽署「北京宣言」。

哈尼雅的喪生引發各國對中東局勢的擔憂。其中，中國外交部發言人林劍當天下午表示，中方堅決反對並譴責暗殺行為，並對此事可能導致中東局勢進一步動盪深感憂慮。林劍今天進一步表示，中國始終致力於維護中東地區的和平穩定，「反對外來干涉」。

綜合網路訊息，中國官媒報導哈尼雅遇刺身亡的消息後，百度、搜狗、360等中國大型入口網站對哈尼雅的簡介，由彩色變換為黑白，自動轉換為中國網友稱呼的「哀悼模式」。

依中國慣例，只有在諸如前中共總書記江澤民等高級黨政領導人，或是前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）等被視為「中國人民的老朋友」等級的外籍人士亡故時，這些人的簡介才會轉為黑白呈現。

然而，哈尼雅的簡介以黑白模式呈現，引起部分中國網友的質疑。有人表示，「百度真孝啊」、「如喪考妣」、「這是披麻戴孝嗎」、「鬨堂大孝」、「他啥時候成了中國人民的老朋友了？」、「他可是去年10月7日殺害多名中國人的兇手啊」。也有人說，「他是不是來北京簽宣言了？如果有來，哀悼一下倒無妨」。

一些中國網友則質疑百度等平台這一做法。有人表示，「這樣一個恐怖組織的頭目被殺身亡時，百度卻急忙將他的百科名片渲染成了灰色，儼然一副悼念世界著名政治人物的做派」、「百度的價值觀可能出了大問題」。有人表示，「不得不說，對於百度的做法頗受震撼」；還有人批百度「一直在突破下限」。

引發爭議後，上述入口網站有關哈尼雅的簡介，今天都恢復為彩色。有網友認為，百度應該是「被網民罵化了」，才會恢復成彩色；也有網友質疑，這是不是「揣摩（上意）得過頭了」？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

百度 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

秀招牌「閃電五連鞭」 馬保國變夜店教父

下一則

哈尼雅遇襲身亡是否影響北京宣言？中國：繼續努力

延伸閱讀

以軍聲稱上月空襲加薩南部 殺死哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官

以軍聲稱上月空襲加薩南部 殺死哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國
中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果
曾被以色列特工強行注射毒藥 馬夏艾有望接班哈瑪斯首領

曾被以色列特工強行注射毒藥 馬夏艾有望接班哈瑪斯首領

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰