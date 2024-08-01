哈瑪斯領袖身亡 中國數網站一度黑白呈現引議

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅遭暗殺身亡。路透

巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯 」領袖哈尼雅昨天遭暗殺身亡後，中國百度 、搜狗、360等入口網站對哈尼雅的簡介，一度比照中共高官及重要國際友人死亡慣例以黑白呈現。引發爭議後，這些網站今天都恢復為彩色。

7月31日，哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭參加伊朗新任總統就職典禮後不久遇襲身亡，震動全球。在此之前，哈尼雅曾以哈瑪斯代表的身分前往北京，與巴勒斯坦其他派系代表共同簽署「北京宣言」。

哈尼雅的喪生引發各國對中東局勢的擔憂。其中，中國外交部發言人林劍當天下午表示，中方堅決反對並譴責暗殺行為，並對此事可能導致中東局勢進一步動盪深感憂慮。林劍今天進一步表示，中國始終致力於維護中東地區的和平穩定，「反對外來干涉」。

綜合網路訊息，中國官媒報導哈尼雅遇刺身亡的消息後，百度、搜狗、360等中國大型入口網站對哈尼雅的簡介，由彩色變換為黑白，自動轉換為中國網友稱呼的「哀悼模式」。

依中國慣例，只有在諸如前中共總書記江澤民等高級黨政領導人，或是前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）等被視為「中國人民的老朋友」等級的外籍人士亡故時，這些人的簡介才會轉為黑白呈現。

然而，哈尼雅的簡介以黑白模式呈現，引起部分中國網友的質疑。有人表示，「百度真孝啊」、「如喪考妣」、「這是披麻戴孝嗎」、「鬨堂大孝」、「他啥時候成了中國人民的老朋友了？」、「他可是去年10月7日殺害多名中國人的兇手啊」。也有人說，「他是不是來北京簽宣言了？如果有來，哀悼一下倒無妨」。

一些中國網友則質疑百度等平台這一做法。有人表示，「這樣一個恐怖組織的頭目被殺身亡時，百度卻急忙將他的百科名片渲染成了灰色，儼然一副悼念世界著名政治人物的做派」、「百度的價值觀可能出了大問題」。有人表示，「不得不說，對於百度的做法頗受震撼」；還有人批百度「一直在突破下限」。

引發爭議後，上述入口網站有關哈尼雅的簡介，今天都恢復為彩色。有網友認為，百度應該是「被網民罵化了」，才會恢復成彩色；也有網友質疑，這是不是「揣摩（上意）得過頭了」？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點