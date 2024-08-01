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63年來最熱 中國7月均溫創1961年以來同期最高

記者陳湘瑾／即時報導
中國7月全國均溫創1961年以來同期最高，多地出現41℃以上高溫天氣。（中新社）
中國7月全國均溫創1961年以來同期最高，多地出現41℃以上高溫天氣。（中新社）

中國近期暴雨高溫等極端氣候現象不斷發生，中國氣象局1日召開記者會，中國國家氣候中心副主任賈小龍表示，中國今年7月暖濕特徵明顯，極端強降水與極端高溫並存。

降雨部分，中國7月全國平均降水量140毫米，較常年同期偏多15%，為1961年以來歷史同期第三多。此外暴雨過程頻繁、南北跨度大、影響範圍廣、極端性強，山東（402.7毫米）和吉林（291.8毫米）降水量為1961年以來同期最多。

氣溫部分，中國7月全國平均氣溫為23.2℃，較常年同期偏高1.1℃，為1961年以來歷史同期最高。南方遭遇大範圍持續高溫過程。多地連續高溫日數超20天，共有59個國家級氣象站日最高氣溫突破或持平歷史極值。其中湖南慈利、湖北通山和浙江麗水等地出現41℃以上高溫天氣。

此外，強對流天氣極端性突出，賈小龍表示，7月累計發生6次強對流過程。月初，河南和山東接連出現局地8～11級雷暴大風。7月5日，強龍捲襲擊山東菏澤，造成較重人員傷亡和財產損失。

今年4月1日入汛以來，中國強降雨過程多、歷時長，極端暴雨、雷暴大風等極端天氣頻發，致災性強。中國中國氣象局新聞發言人王亞偉表示，為因應極端氣候，將推動相關氣象服務工作。

相關工作包括強化極限思維，堅決扛起氣象防災減災政治責任；加快科技能力提升，築牢氣象防災減災第一道防線；著力機制完善，增強氣象預警和應急響應聯動實效；聚焦重要領域，激發氣象賦能經濟社會發展活力。

高溫 暴雨 河南

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