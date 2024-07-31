陪習近平見外賓 新國家主席辦主任韓世明亮相

習近平近日會見東帝汶總統奧爾塔時，央視新聞聯播畫面上坐在商務部長王文濤和國家國際發展合作署署長羅照輝之間的男子「Han shiming」(中)，是國家主席辦公室主任韓世明。(取材自央視網)

中共 20屆三中全會前後，國家主席習近平 出席外事活動，陪同人員多了一張陌生臉孔。港媒指出，習近平近日會見義大利 總理梅洛尼和東帝汶總統奧爾塔時，央視新聞聯播畫面上都有這名男子的身影，他叫韓世明，身分是中國國家主席辦公室主任。

文章指出，央視新聞聯播畫面顯示，習近平7月29日會見義大利總理梅洛尼時，有一名中年男子坐在商務部長王文濤和習主席秘書呂錄華之間，桌牌寫著「Han shiming」，頭銜則不太清楚；習近平會見東帝汶總統奧爾塔時，「Han shiming」則坐在王文濤和國家國際發展合作署署長羅照輝之間。

翻查新聞聯播，習近平6月26日會見越南總理范明政時，「Han shiming」已經現身。之後，習近平出訪中亞，也有他的身影。7月8日，習近平會見匈牙利總理奧班時，桌牌顯示，「Han shiming」的職務是「Az Elnöki Iroda Vezetője」，翻譯成中文即「國家主席辦公室主任」。

文章指出，中共20大代表名單之中，「中央和國家機關」當中有一名黨代表韓世明，應該就是這位「Han shiming」。從韓世明幾次亮相座位排名推測，應該同時擔任中共中央辦公廳副主任，副部級。

文章表示，韓世明的公開資料很少，網上顯示他出生於1971年，10年前擔任過杭州市委副秘書長、市直屬機關工作委員會書記。有消息稱他曾任職浙江省委辦公廳，何時進京不詳。

文章指出，1980年代，李先念和楊尚昆擔任中國國家主席，基本上是虛位元首，未設立正式的辦公機構。1993年江澤民擔任國家主席後，明確設立國家主席辦公室，由長期擔任江秘書的賈廷安擔任主任，對外稱「江澤民主席辦公室主任」。

2013年，習近平擔任中國國家主席，丁薛祥由上海進京擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任。文章指出，丁薛祥在19大晉升為政治局委員、中央辦公廳主任之後，由誰擔任此職就沒有公開的報導。