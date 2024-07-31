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蘭州4男孩集體失蹤一周 家屬急尋：彷彿人間蒸發了

大陸中心／即時報導
甘肅蘭州傳出有四名男孩，於7月25日集體失蹤，迄今毫無消息。（圖／取自瀟湘晨報微博）
甘肅蘭州傳出有四名男孩，於7月25日集體失蹤，迄今毫無消息。（圖／取自瀟湘晨報微博）

中國媒體報導，7月31日，有網友發布一則尋人啟事，聲稱甘肅蘭州永登縣有四名男孩於7月25日集體失蹤，迄今毫無訊息彷彿人間蒸發。

瀟湘晨報記者31日通過尋人啟事中的電話聯繫到其中一名男孩的親屬胡先生。胡先生透露，失蹤的四個男孩都是一個村子的。一個讀初一，另三個剛從小學畢業，四人是打籃球成為朋友的。

25日上午10時左右，四名男孩一起出門，但到了晚上7時左右，家長們發現四人都沒有回家吃晚飯，於是開始尋人。

「有一個70歲的老人說，下午5點左右，一個男孩回家換掉濕了的鞋，其餘三人等著的。我們保持懷疑態度，但是也猜測他們去過河邊玩。」

25日晚間，發現孩子失蹤後，家人第一時間就報警。胡先生說，「我們四家人都溝通了，孩子身上沒帶錢，沒有身分證，往外也跑不出去。我們現在也不知道怎麼辦，我們擔心孩子掉進河裡了，在河裡找了五天多，救援隊也來了，一個都沒找到。」

「我們也在山上找了，但不論哪個方面都沒有一丁點消息，毫無頭緒。」胡先生稱，村口有幾個監控，但夜晚有些看不清楚。派出所的工作人員有陪同他們尋找失蹤的孩子，但到目前為止也完全沒有任何線索。

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