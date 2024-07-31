因售後問題被罰款 Temu數百名商家赴廣州總部抗議

近日數百名Temu商家前往其廣州總部抗議的消息在網上曝光，「拼多多旗下平台Temu 惹怒賣家」話題一度登上微博熱搜。圖為拚多多旗下Temu。(路透)

中國知名電商 「拚多多」旗下跨境平台Temu近日傳出其罰款政策爭議。消息指出，近日有數百名Temu商家前往其位在廣州的總部維權，商家稱該平台以售後問題為由扣除「售後預留金」，金額在人民幣幾萬元至幾百萬元不等，導致商家營運困難。消息一出，「拼多多 旗下平台Temu惹怒賣家」相關話題一度衝上微博 熱搜。

據中國證券報，由於上述因素，加上申訴無門，商家分別於7月22日和29日「自發」集中前往Temu廣州總部抗議，部分商家還進入Temu在25樓的辦公室，與Temu方面進行維權協商，表達對「Temu頻繁開罰單」的不滿。

報導指出，實際上，這已經不是第一次有商家到Temu總部抗議。自今年5月始，陸續有商家與Temu就罰款進行維權的溝通，到7月初，有十幾位賣家直接參與和Temu的溝通，前後約10次到Temu總部及當地相關部門尋求交涉。

直至近期，7月22日，Temu總部樓下出現多名商家舉著布條抗議。時隔一周之後，到Temu總部的商家已累計有幾百人之多，部分維權商家進入Temu總部辦公室，導致Temu部分工作人員必須提早下班。

面對近來種種爭議消息，拚多多30日晚間終於回應稱，「平台不會去賺商家違規罰款這個錢，罰了也是賠給消費者」。而一名拚多多內部人士則說，此次維權事件「鬧事」商家有10幾間，且大多為服飾類商家，這些商家希望透過跨境電商消化庫存。

該名人士續指，當出現虛假發貨、尺寸不符、偽造質檢標籤等問題時，平台透過扣除消費保障金以保障消費者權益。他認為，少數商家在得知被拚多多處罰後，希望透過「按鬧分配」的做法引起關注，牟取利益，這對合法經營的商家不公平。

與此同時，多位商家透露，大量在Temu上單價較低的商品，實際上都可以享受90天「不滿意全額退款但無需退貨」的售後政策，消費者可能因為貨品的尺寸與實際不符或有明確的品質問題而提出退貨申請。Temu不會向賣家提供這些具體退貨訂單的商品實體照片等證據資訊，以充分證明商品確實存在品質問題。

具體來看，上述政策，使得拿不回退貨商品、被扣除數倍賠付金的賣家無法信服平台的判罰。近期，Temu 還對售後判罰從原來的「數周處理一次」改為「按天處理」，有不少商家因此每天都會收到大量罰單。

同時，一名帶領2名員工從福建莆田趕往現場維權的鄭龍（化名）稱，自己是做飾品買賣，在Temu平台的4家店鋪累計罰款和預留金為人民幣160萬元，因為罰款、保證金和其他資金凍結，工廠已無法發給工人薪資。

另，多名商家透露，今年3月開始，Temu釋出大量罰款名單，原因主要是「售後問題」，但不解釋每筆訂單的具體問題。最低懲罰是不結算貨款，最高懲罰是在不結算貨款的基礎上，處以商品申報價格5倍的賠付金。

Temu是拼多多於2022年9月推出的跨境電商平台，目前已登陸75國。Temu以低價優勢切入市場，平台規模快速增長。據悉，參與維權的商家大多採用的是「全託管」模式，商家只需供貨，由平台負責行銷、物流、售後等環節，但商家備貨過多，庫存等仍需自己想辦法消化，且出現貨物品質問題或售後問題後，Temu直接懲罰商家，而非按直營電商自行賠付。

儘管相關訊息在微博上仍可透過搜尋看見網友評論，然而，7月31日晚在微博上有網友表示，「文章已經刪了，話題應該都快沒了。 對於力量，你們一無所知。」記者進一步實際查詢發現，中國證券報原文及多個有轉載該文的網頁已顯示，「文章暫時找不到了」。