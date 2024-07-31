中國再出手 以「干涉內政」為由制裁美國眾議員麥高文

美國民主黨聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）31日被中國制裁。 本報資料照

中國外交部31日晚間再度對美國政要出手，以「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主黨籍眾議員 麥高文實施「反制措施」。

中國外交部官網31日晚間宣布上述消息，其中對麥高文（Jim McGovern）的反制措施包含凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。相關決定7月31日起施行。

此前中國去年4月13日已經針對共和黨及美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）實施反制措施，理由是他「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

但中國對於不准入境的範圍，在麥高文案擴展到了「配偶、子女」，麥考爾僅有「本人」。

另外，中國也已經因為台灣議題，對美國哈德遜研究所（Hudson Institute）、雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）、還有美國通用原子航空系統公司（GA-ASI）、通用動力陸地系統公司（GDLS）、貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等多家美國機構與軍工企業實施制裁。

在更早，新冠疫情爆發後，2020年中國曾就美國增列中國媒體為「外國使團」，對於美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞週刊、美國專題新聞社、美國之音、紐約時報 、華爾街 日報、華盛頓郵報、時代週刊等多家美國媒體駐中國分社以及美國駐中記者實施反制措施。就美國限制中國駐美使館人員活動，也對美駐中國使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制。

此外，2020年7月中國駐休士頓領館被迫閉館，北京也反擊美方，關閉美國駐成都總領事館。