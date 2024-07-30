中國非銀支付規則重大變化 包括抖音支付等16機構換證

中國支付行業監管規則今年迎來重大變化。中國央行7月26日發布《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》，在此正式實施後，抖音支付等多達16家機構迎來牌照「換新」。(美聯社)

中國支付行業監管規則今年迎來重大變化。中國人民銀行（中國央行 ）7月26日發布《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》，在此正式實施後，抖音 支付等多達16家機構迎來牌照「換新」，成為新規後首批換證的非銀行支付機構。

據中國央行官網消息，有16家持牌支付機構的牌照於2024年7月9日到期，隨著有效期將至，相關機構將面臨牌照續展問題。而這也是上述兩項政策實施後，首批面臨牌照續展考驗的機構，其支付牌照的更換也引發業界普遍關注。

證券 日報指，上述16家支付牌照到期的機構，當中包括抖音支付科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、花瓣支付（深圳）有限公司、廣州合利寶支付科技有限公司、瑞銀信支付技術有限公司等。而在業務類型重新調整後，上述支付機構支付業務許可證登記的業務類型也將做出對應調整。

此前，支付機構的業務類型被劃分為網路支付、銀行卡收單和預付卡業務三大類。條例頒布後，支付業務類型重新畫分。其第十五條明確規定，非銀行支付業務依據能否接收付款人預付資金，分為儲值帳戶營運和支付交易處理兩種類型。

對於儲值帳戶營運業務和支付交易處理業務的具體分類方式和監督管理規則，實施細則作出詳細規定。將儲值帳戶營運分為儲值帳戶營運Ⅰ類及儲值帳戶營運Ⅱ類；支付交易處理分為支付交易處理Ⅰ類及支付交易處理Ⅱ類。

其中，儲值帳戶營運Ⅰ類涵蓋原先的網路支付，或同時進行網路支付及行動電話支付（固定電話支付、數位電視支付）；儲值帳戶營運Ⅱ類包括原先的預付卡發行與受理、預付卡受理歸入。

此外，銀行卡收單歸入支付交易處理Ⅰ類；僅進行行動電話支付、固定電話支付、數位電視支付，不進行網路支付的，歸入支付交易處理Ⅱ類。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博表示，「儲值帳戶運營和支付交易處理兩種業務類型區別在於能否接收付款人預付資金。此前支付機構的各類舊業務類型均可被歸入新規中明確的新業務分類中，且不改變支付機構原有的經營範圍。」此次更換支付牌照的機構，其牌照訊息中均註明了過渡期時間，更像是過渡期的牌照暫時「更新」。

素喜智研高級研究員蘇筱芮亦表示，目前支付產業仍處於調整期。除了支付牌照到期更換外，她提醒，「未來機構仍面臨多方面調整。」

中國官方2023年11月發布《非銀行支付機構監督管理條例》將業務類型重新調整，畫分為儲值帳戶營運業務和支付交易處理業務。基於此，實施細則明確這兩類業務的具體分類方式、新舊支付業務對應等。而依條例規定，非銀行支付機構的名稱中應標明「支付」字樣。未依法批准，任何單位和個人不得從事或變相從事支付業務，不得在單位名稱和經營範圍中使用「支付」字樣，法律、行政法規和國家另有規定的除外。

5月31日，人民銀行更新《非銀行支付機構重大事項變更許可資訊公告》顯示，有31家支付機構核准更名，相關機構均在公司名稱中加上「支付」字樣。截至6月，包括抖音支付在內已有36家支付機構獲准更名。