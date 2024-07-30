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北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

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北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

記者林宸誼／即時報導
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

社群平台X帳號「李老師不是你老師」，30日傍晚5時56分公布一段影片，並附上「突發！7月30日，湖南婁底新化縣。有人在天橋上掛起四通橋標語，並用音響大聲播放『要自由，要民主，要選票！罷課罷工罷免獨裁國賊習近平』」

社群平台X帳號「李老師不是你老師」今晚公布現場影片，婁底市新化縣一處天橋上掛上了與當年北京市四通橋抗議一樣的標語，包括「罷免獨裁國賊習近平」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」等，標語內容並用廣播不斷播放，當時橋上有許多人車往來。

「李老師不是你老師」在X上的影片和貼文，讓人想起北京市的四通橋上，在2022年出現呼籲罷免大陸國家主席習近平的布條。

2022年10月，中國異議人士彭立發在北京市四通橋懸掛抗議大陸領導人習近平標語，震驚國際。彭立發事發後，隨即遭到逮捕，至今下落不明。

當年四通橋事件後，北京在天橋上設立帳篷崗亭，但中國社群平台對事件則封鎖消息，目前湖南天橋事件並未有官方回應。

習近平 罷免 罷課

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