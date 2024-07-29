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接見東渧汶總統 習近平三中全會後首度露面

記者賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平（左）29日陪同到訪的東帝汶總統奧爾塔在北京人民大會堂北大廳的歡迎儀式上，檢閱儀隊。（路透）
中國國家主席習近平（左）29日陪同到訪的東帝汶總統奧爾塔在北京人民大會堂北大廳的歡迎儀式上，檢閱儀隊。（路透）

中國國家主席習近平在與到訪的東帝汶總統奧爾塔會談時強調，中方願同東帝汶朝著「三個更高」目標，引領雙邊關係長期穩定發展，其中包括全面深化戰略協作和發展合作。這是習近平在中共廿屆三中全會閉幕後首度露面，也破除了外界早前諸多傳聞。

據中國央視新聞APP報導，習近平7月29日上午在北京人民大會堂同赴華進行國事訪問的奧爾塔舉行會談。

習近平提出，首先是堅定相互支持，打造更高水平雙邊關係。中方堅定支持東帝汶維護國家統一和社會穩定的努力，願同東帝汶全面深化戰略協作和發展合作，維護好兩國主權和安全利益，朝著共建命運共同體的大方向邁進。

習近平說，其次是堅持互利共贏，開展更高質量務實合作。圍繞產業振興、基礎設施建設、糧食自給、民生改善等四大重點領域合作，以簽署共建「一帶一路」合作規劃為契機，加強發展戰略對接，分享水利建設、節水灌溉、防災減災等領域經驗技術，實施好水稻栽培等農業合作，推進漁業、減貧等合作，助力東帝汶經濟自主和多元化發展。

他提到，第三是共促「全球南方」事業，開展更高層次多邊協作，弘揚和平共處五項原則精神，加強在聯合國、世界貿易組織等多邊平台協調配合，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。中方也願在中國-葡語國家經貿合作論壇、聯合國糧農組織等框架內同東帝汶開展更多雙邊、三方合作。

奧爾塔表示，面對深刻演變的世界局勢，中國堅定維護多邊主義，提出共建「一帶一路」和一系列重要全球倡議，並促成沙烏地伊朗以及巴勒斯坦各派別實現和解，為地區和世界和平與發展事業作出重要貢獻，展現了中國作為一個和平、負責任的全球大國作用和影響力。

奧爾塔說，東帝汶希望進一步鞏固發展同中國的全面戰略伙伴關係，加強糧食安全、基礎設施建設等領域合作，助力東帝汶實現國家自主發展。東帝汶堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對「台灣獨立」，反對外部勢力干涉，支持中國維護國家主權和領土完整的一切努力。

奧爾塔提及，南中國海問題應該由當事國通過談判自主解決，東帝汶願同中國等地區各國一道，共同維護南中國海和平穩定。

兩國元首會談後共同見證簽署共建「一帶一路」合作規劃和農業、綠色發展、數位經濟、航空運輸等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中華人民共和國和東帝汶民主共和國關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》。

習近平 一帶一路 聯合國

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