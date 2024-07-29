我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

央視發布數則習近平與東帝汶總統會晤快訊 卻不見習身影

中國新聞組／即時報導
央視新聞29日發布數則關於中國國家主席習近平的快訊，但卻都僅以示意圖和影片呈現，而未出現習近平的身影。（取材自央視新聞 APP）
央視新聞29日發布數則關於中國國家主席習近平的快訊，但卻都僅以示意圖和影片呈現，而未出現習近平的身影。（取材自央視新聞 APP）

中國國家主席習近平在7月20日下午前往越南駐華使館弔唁越共中央總書記阮富仲後，即未再公開露面。央視新聞29日連發數則習近平在人民大會堂歡迎對華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔，並與其舉行會談的新聞快報，但所有快報卻都未出現習近平任何身影，引發外界關注。

央視新聞APP於10時34分發布「習近平將舉行儀式歡迎東帝汶總統奧爾塔訪華」的快報，並搭配20秒的歡迎儀式影片。但這則影片僅出現解放軍儀隊和在場歡迎的小朋友，卻無習近平與奧爾塔身影。

隨後央視新聞又於10時58分發布「習近平舉行儀式歡迎東帝汶總統奧爾塔訪華」快訊、11時08分發布「習近平同東帝汶總統奧爾塔會談」快訊、11時21分發布「習近平將同東帝汶總統奧爾塔出席簽字儀式」快訊、11時55分發布「習近平同東帝汶總統奧爾塔出席簽字儀式」快訊，也都是搭配示意照與影片，均沒有出現任何習近平的影像。

中國外交部官網置頂的「快訊：習近平同東帝汶總統奧爾塔會談」同樣只有簡短文字而無習近平相片。

央視新聞13時09分又發布一則關於習近平的簡短快訊稱：「習近平對退役軍人工作作出重要指示強調 切實把退役軍人接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好」。

習近平 越南 解放軍

上一則

武漢大學「雷軍班」招生 錄取分數直逼清華、北大

下一則

巴奧／香港劍神張家朗、女飛魚何詩蓓 接棒雙線衝金

延伸閱讀

李強與梅洛尼會談 均提穩定中義關係 未提一帶一路

李強與梅洛尼會談 均提穩定中義關係 未提一帶一路
韓正晤奧委會主席：當前國際形勢更應弘揚奧運精神

韓正晤奧委會主席：當前國際形勢更應弘揚奧運精神
王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高

王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高
王滬寧弔阮富仲：此刻中國黨及人民與越南堅定站在一起

王滬寧弔阮富仲：此刻中國黨及人民與越南堅定站在一起

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
在美工作的華人網友認為中國生活比美國好。圖為上海新天地的餐廳。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

久久一次返鄉 在美華人慨歎中國生活美好：人都變了

2024-07-21 20:25

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普