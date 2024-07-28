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韓正晤奧委會主席：當前國際形勢更應弘揚奧運精神

記者謝守真／即時報導
中國國家副主席韓正（左）在巴黎會見國際奧委會主席巴赫。（新華社）
中國國家副主席韓正（左）在巴黎會見國際奧委會主席巴赫。（新華社）

巴黎奧運各項賽事正在進行當中，當地時間27日下午，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正與國際奧委會主席巴赫於巴黎進行會晤。韓正表示，奧運以維護世界和平為宗旨，當前國際情勢下更應弘揚其精神，本屆奧運具有特殊意義。

據中國外交部網站28日消息，韓正在會面時向巴赫轉達習近平的問候並表示，巴黎奧運開幕式精彩紛呈，取得圓滿成功，中方對此表示熱烈祝賀。他指，奧林匹克運動以維護世界和平、促進人類團結進步為宗旨。「當前國際情勢下更應弘揚奧林匹克精神，本屆奧運具有特殊意義。」

韓正稱，中方一貫支持國際奧林匹克運動發展，與國際奧會長期維持良好關係。同時，他提到，中國將於明年舉辦亞洲冬季運動會，願同國際奧委會持續深化拓展雙方高水準友好合作。

而巴赫則熱烈歡迎韓正作為習近平特別代表出席巴黎奧運開幕式。巴赫說，國際奧林匹克事業的基本信念是多邊主義。中方一貫支持國際奧林匹克事業，在新冠疫情特殊背景下，成功舉辦北京2022年冬奧會，為世界各國辦好奧運提供重要藉鏡。國際奧委會願繼續與中方密切合作，辦好各項國際體育賽事，傳播奧林匹克精神。

此前，據新華社報導，應邀赴法國出席巴黎奧運會開幕式的韓正7月26日下午在巴黎愛麗舍宮（Elysee Palace）與法國總統馬克宏交談。

韓正是中國出席開幕式的最高官方代表。據悉，他刻意選在開賽前夕到選手村看望中國的奧運代表團。

中國巴黎奧運體育代表團總人數為716人，其中運動員405人，參加30個大項、42個分項、236個小項的比賽，是中國代表團境外參賽小項最多的一屆奧運。

法國總統馬克宏夫當地時間26日在愛麗舍宮為前來出席巴黎奧運會開幕式的國際政要和嘉...
法國總統馬克宏夫當地時間26日在愛麗舍宮為前來出席巴黎奧運會開幕式的國際政要和嘉賓舉行歡迎儀式和歡迎招待會，圖為馬克宏（前右二）與中國國家副主席韓正（前左一）交談。（中新社）

巴黎奧運 習近平 馬克宏

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