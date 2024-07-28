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王毅：當前台海危機 來自台獨及美國外部干擾破壞

記者謝守真／即時報導
王毅27日表示，當前危害台海局勢的最大挑戰來自台灣內部台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。（圖／取自中國外交部網站）
王毅27日表示，當前危害台海局勢的最大挑戰來自台灣內部台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。（圖／取自中國外交部網站）

27日在寮國永珍舉行的第14屆東亞峰會外長會，儼然成為另一個中美角力場合。繼與國務卿布林肯會面時就台灣等議題針鋒相對，中國外長王毅在會上發言時再度嚴厲駁斥「個別國家」就台海穩定表達所謂關切，強調當前危害台海局勢的最大挑戰來自台灣內部台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。

據中國外交部網站消息，王毅表示，當前國際局勢變亂交織，熱點問題升溫難解。東亞峰會應把握正確方向，增進團結協作，促進地區長期和平繁榮、捍衛國際公平正義。為此中方提出四點主張：一是共同維護開放包容的區域架構；二是共同遵守各方公認的地區規則；三是共同增強互聯互通的新質動力；四是共同激發東亞峰會效能活力。

王毅指出，東協主導的區域架構是維護區域和平穩定的重要依託，各方理應將更多合作資源投入到這個「大家庭」。但一些域外國家在本地區組建排他性的「小圈子」，製造分裂對抗，破壞地區穩定，嚴重衝擊東協中心地位和戰略自主，對此各方應高度警惕，有效抵制。

王毅呼籲共同遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，不能任由個別國家將單方面利己「規則」凌駕於各方公認的國際法與地區規則之上。

王毅還提出，持續推動亞太自貿區建設，促進產業鏈供應鏈穩定暢通。他強調，「脫鉤斷鏈」「小院高牆」損人不利己，只會導致地區經濟「碎片化」，嚴重拖累地區增長。

王毅建議，推動政治安全和經濟發展「兩個輪子」平衡轉動。他表示，中方願同各方一道，以全球發展倡議和全球安全倡議為指引，落實峰會行動計畫，推進沿海經濟，應對氣候變化，共同破解安全難題，彌合發展鴻溝。

此外，中國外交部新聞稿還特別提及王毅在會上關於台海問題的談話。新聞稿稱，「王毅嚴厲駁斥個別國家就台海穩定表達所謂關切，強調台灣問題百分之百是中國內政。任何外部勢力無權插手，應切實履行不干涉別國內政這一國際關係基本準則，恪守一個中國原則這一國際社會普遍共識。」

王毅指出，「當前危害台海局勢的最大挑戰來自島內台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。台獨與台海和平水火不容，更威脅地區和平穩定，各國應共同予以堅決反對。想要真正維護台海和平，就應支持中方的正當立場，堅決反對一切台獨行徑。」

第14屆東亞峰會外長會7月27日於寮國永珍舉行。（圖／取自中國外交部網站）
第14屆東亞峰會外長會7月27日於寮國永珍舉行。（圖／取自中國外交部網站）

王毅 布林肯 供應鏈

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