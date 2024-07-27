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湖南長沙汽車蓄意衝撞8死5傷 傳拆遷糾紛引發

中央社台北27日電
中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件。(截取自「李老師不是你老師」X)
中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件。(截取自「李老師不是你老師」X)

中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，當地居民指這是因為拆遷糾紛引發的蓄意衝撞，官方事後試圖把消息壓下。長沙警方下午通報，案件造成8人死亡、5人輕重傷。

長沙市公安局開福分局今天下午發布警情通報稱，7月27日淩晨0時10分許，開福區月湖街道舟橋路段發生一起「機動車撞人」案件，傷者均第一時間送往醫院全力救治。目前，8人經搶救無效死亡，2人重傷、3人輕傷。犯罪嫌疑人粟某某（男，55歲，月湖街道居民）已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

在此之前，X平台「李老師不是你老師」發布影片、截圖稱，7月27日淩晨前後，湖南長沙月湖大市場發生一起汽車衝撞行人事件。知情者稱，行兇原因和拆遷糾紛有關，現場有多人死傷。還有遇害者家屬表示，事發後政府一直在封鎖消息，並且社區催促家屬將遺體送往殯儀館。

網路影片顯示，當地警方今天封鎖案發現場，禁止民眾聚集。

綜合中國社交平台訊息，當地居民稱，事件當場造成8人死亡，其中有2名是警察。多名網友指出，當地存在長期懸而未決的拆遷糾紛，導致一些居民迄今無法得到合理的土地補償金。

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