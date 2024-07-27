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王毅會布林肯 提「不斷壓縮台獨空間」朝完全統一努力

記者廖士鋒／即時報導
中共外事辦主任兼外長王毅與美國國務卿布林肯27日在永珍會見。（圖／截自微博「玉淵譚天」）
中共外事辦主任兼外長王毅與美國國務卿布林肯27日在永珍會見。（圖／截自微博「玉淵譚天」）

中共政治局委員兼外長王毅27日在寮國永珍與美國國務卿布林肯會見，就台灣議題，他強調台灣「過去不是、將來更不會是一個國家」，並表示台獨每挑釁一次必會反制一次，「不斷壓縮台獨空間」，朝著實現完全統一的目標努力。

據中國外交部官網，王毅是「應約」會見布林肯，雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，進一步落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識。

王毅表示，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加。「但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作」。

他提到中國對美政策一以貫之，也指出「雙方共同努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。王毅強調，「中國不是美國，也不想變成美國。中國不搞霸權、不搞強權，在和平與安全問題上是世界上紀錄最好的大國」，也表示希望美方從中共20屆三中全會「決定」中「讀懂中國共產黨，讀懂中國的現在和未來」。

就台灣議題，王毅語氣強硬表示，「臺灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。『台獨』與台海和平水火不容。『台獨』勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮『台獨』空間，朝著實現完全統一的目標努力」。

就南海仁愛暗沙議題，王毅指出中國就管控局勢同菲方達成臨時性安排，「菲方應言而有信，不得再運送建築材料」，他還警告「美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定」。

此外他強調美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，表明中國「反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利」。

中國通稿提到，布林肯表示「美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性溝通，繼續開展禁毒、人工智慧等合作。願管控好雙方分歧，避免誤解誤判」。

美國國務院則指出，雙方「就雙邊、地區和全球重大議題進行了公開、富有成果的討論」，布林肯敦促雙方加強軍隊溝通，以防止誤判和衝突。 他也表示美國將與盟友和夥伴一起推進自由開放的印太地區願景，並強調「維護台海和平穩定的重要性」。

另據路透社報導，美國國務院一名高級官員表示，布林肯與王毅就台灣問題進行了廣泛交談，並對北京最近的「挑釁行為」表示擔憂，這些行動包括在賴清德就職期間進行模擬封鎖。該官員還指出，「在每次討論中，台灣都是他們最關心的問題。他們認為這是中國內部問題，所以他（王毅）總是對台灣有很多話要說」。

王毅 布林肯 國務院

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