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緊盯美大選 中國官媒社媒充斥反賀挺川文章

中國新聞組／北京27日電
民主黨總統候選人賀錦麗（圖）接棒出戰後，聲勢逐漸拉近與川普間的距離，中國官媒及社交平台上則出現許多批評她的文章，似有在背後干預跡象。（路透）
民主黨總統候選人賀錦麗（圖）接棒出戰後，聲勢逐漸拉近與川普間的距離，中國官媒及社交平台上則出現許多批評她的文章，似有在背後干預跡象。（路透）

美國總統大選戰火激烈，隨著民主黨的賀錦麗民調逐漸拉近與前總統川普之間的距離，中國也格外關注未來美國可能由誰當家。美媒報導，中國官方和社交媒體充斥批評賀錦麗的文章，旅居美國華人在中國的社媒用戶，則是大量發文挺川普。但專家分析，無論誰入主白宮，都會繼續抗中，美對華強硬的基調已定。

中央社引述華爾街日報報導，中國官媒環球時報指出，賀錦麗平庸缺乏經驗，難當總統大任，面對中國地緣政治崛起，賀錦麗將繼續深化美國與亞洲的聯盟。

搜尋引擎百度新聞頻道的一篇文章稱，賀錦麗擔任美國副總統3年多，沒有取得任何值得一提的政治成就，她的執政能力有限，而且經常無緣無故地大笑。

與此同時，中國社交媒體小紅書，紛出現網友發文抨擊她是「破壞他人婚姻的人」，這是指她政治生涯早期曾淪為情婦的傳言。與此相對的是，突然有更多的發文讚揚川普最近遇刺未遂的英雄主義表現，聲稱即使對陣賀錦麗，總統之位也已經是他的囊中物。

前環球時報總編輯胡錫進則在微博發文分析，賀錦麗參選猶如「壯雌虎猛撲老公獅」，馬上改變了美國兩黨對抗的格局，而川普原有的年齡優勢也瞬間變成劣勢。共和黨聲勢來得有點早，牌也出得有點快，現因民主黨換人而被「殺了個回馬槍」，未來恐陷入空前激烈的鏖戰。

分析人士表示，俄羅斯最近對選舉的干預，已體現莫斯科長期以來更希望川普當總統的傾向，但中國的干預更意圖在美國這個民意愈來愈分裂的民主國家中挑起普遍的不和。分析人士還說，中國的干預活動愈來愈活躍。

美國之音引述香港宣沅科技交流中心國際問題專家宋忠平指出，儘管學界和民間十分關注，但美中博弈局勢已定，年底誰當選，美國對華政策都不致發生根本性變化。

宋忠平分析，若賀錦麗當選，她將繼承拜登路線，繼續將中、俄視為重要對手；若川普重返白宮，他的商人性格恐將帶來更多的不確定性。

宋忠平表示：「川普如果上台的話，有可能又（對華）大打貿易戰，想通過各種方式來實現（利益）交換，這會讓中美關係又充滿新的變數，而且對華強硬在美國又是絕對的政治正確。」

台北政治大學國際關係中心助理研究員曾偉峯則認為，中國網絡輿論偏向強硬的反美鷹派，除了嘲諷美國政治，多採看戲的嘲諷態度，不代表官方立場。

曾偉峯說，值得注意的是中國出現具體的政策變化，如將美國部分產品進口關稅的豁免延長至明年2月，又取消對美國衛星通訊公司ViaSat的制裁，可見中國盼在拜登任期內能爭取到美國的互惠措施，鬆綁對華的遏制禁令。

前總統川普(圖)的民調數字和民主黨總統候選人賀錦麗差距拉近。(路透)
前總統川普(圖)的民調數字和民主黨總統候選人賀錦麗差距拉近。(路透)

賀錦麗 川普 拜登

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