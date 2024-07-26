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蘋果手機4年來首次跌出中國市場前五

記者陳湘瑾／即時報導
蘋果執行長庫克曾在3月訪問中國。（中新社）
蘋果執行長庫克曾在3月訪問中國。（中新社）

蘋果智慧手機iPhone正在中國市場面臨激烈競爭。研究機構IDC於26日發布的報告顯示，蘋果iPhone手機第二季度出貨量年減3.1%，在中國市場銷量排名跌出前五。

另根據快科技報導，在vivo、華為小米等廠商的推動下，Android市場同比增長11.1%；而蘋果在大幅降價以後雖然市場需求明顯改善，但是iOS市場出貨量依然年減3.1%。

據第一財經報導，市場研究機構Canalys於25日也發布報告指出，今年第二季度蘋果iPhone出貨排名退至第六，市場份額年減2%，佔比14%。排名前五名的分別是中國國產手機品牌vivo、OPPO、榮耀、華為和小米。

Canalys數據顯示，截至6月的季度，蘋果中國的總出貨量為970萬台，低於去年同期1,040萬台。相比之下，華為受益於4月份推出的新款Pura 70系列，其智慧手機出貨量在本季度年增41%至1,060萬台。

與此同時，中國智慧手機市場正在經歷連續三個季度的增長。IDC數據顯示，第二季度，中國智慧手機出貨量重回7,000萬部上方水平，增長8.9%至7,160萬部。

Canalys研究分析師鐘曉磊則指出，中國智慧手機市場前五排名首次都由中國國產品牌佔據。蘋果在中國市場面臨增長壓力，並積極專注於改善銷售管道管理。為提高銷量，蘋果今年加大中國市場的折扣力度，以吸引消費者。

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