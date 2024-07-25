我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

現在還有所謂的旅遊淡季嗎?

提前進入備貨旺季 中國果鏈龍頭企業加價搶人

記者謝守真／即時報導
中國果鏈企業的招工資訊幾乎已霸占深圳龍華汽車站招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。(圖／取自財聯社)
中國果鏈企業的招工資訊幾乎已霸占深圳龍華汽車站招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。(圖／取自財聯社)

隨著蘋果新機發布日將至，蘋果供應鏈企業也進入緊張備貨期。有消息指，中國果鏈企業近期正大舉招工。與以往相比，今年招工旺季來得更早且薪資更高，其中果鏈企業給出的薪資遠超其他電子廠，並持續上漲。然而，與此同時，或因消費性電子產業鏈尚未回暖，不少電子廠縮減暑假工作名額。

據財聯社報導，近日深圳最大的招工市場龍華汽車站上，七月來，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工，果鏈企業的招工資訊幾乎已霸佔當地招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。

有當地勞務仲介稱，「今年招工旺季提前了，工價也比去年高」，且招工旺季持續到9月，現在每天都招。他舉例，如伯恩光學一天從這招走70、80人。

另一名勞務仲介則表示，今年這輪招工自7月初開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元（下同），而去年同期則為每小時24元。

該名仲介續指，在鄭州港區富士康，同樣是IDPBG製造部門關鍵工站的返費工，目前政策系新進員工返費6,800元、老員工返費7,300元，而同一仲介處去年同期政策則為返費5,500至6,000元。

鑑於此，由於人工智慧（AI）促進消費性電子回溫下，果鏈似乎率先受益。多家果鏈企業人士坦言，進入下半年消費電子傳統旺季後，產能利用率逐步走高，相對上年有一定程度回升。

進一步來看，果鏈企業急需用人，對比同業當然出手也更大方，其中瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分居目前小時工薪資榜前三名，19日的時薪分別為26元、26元、25元，工價遠高於非果鏈的和而泰（21元）、高偉電子（20元）等其他知名電子公司。不過，24日，上述企業已將時薪提升至28元、28元及26元每小時，顯示果鏈「搶人大戰」愈演愈烈。

不過，值得注意的是，在此情況下，富士康對招聘員工的年齡提出了更高的要求。有消息人士坦言，「年紀大的就去其他的事業部，做蘋果手機要求更高，對年齡有要求，不能超過38歲。」據2023年龍華富士康招聘公告，當時該部門對於工人的年齡限制為45歲。

此外，市場上近日還傳出部分蘋果iPhone16系列訂單由印度回流至中國果鏈的消息，這將使中國果鏈企業或有望獲得更多訂單。有果鏈人士指，若此項消息屬實，立訊精密和比亞迪電子或成為最大受益者。

隨著新機發售季將至，中國果鏈企業也進入了緊張備貨期，7月以來，在深圳龍華汽車站招...
隨著新機發售季將至，中國果鏈企業也進入了緊張備貨期，7月以來，在深圳龍華汽車站招工市場可見，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工。圖為深圳龍華汽車站。(圖／取自財聯社)
有勞務仲介表示，今年此輪果鏈招工自7月初即開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例...
有勞務仲介表示，今年此輪果鏈招工自7月初即開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元，而去年同期則為每小時人民幣24元。(記者林宸誼／攝影)

供應鏈 印度 鄭州

上一則

高盛：川普或已在影響中國的經濟議程

延伸閱讀

富士康在鄭州建新事業總部 加快電動車產業落地

富士康在鄭州建新事業總部 加快電動車產業落地
南韓明年最低時薪將首度突破1萬韓元 中小企業叫苦

南韓明年最低時薪將首度突破1萬韓元 中小企業叫苦
時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活
iPhone 16備貨目標增至9,000萬支 富士康提前高薪旺季招工

iPhone 16備貨目標增至9,000萬支 富士康提前高薪旺季招工

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
蒙市女孩趙安歸來 母親聲明：助她康復前行

蒙市女孩趙安歸來 母親聲明：助她康復前行