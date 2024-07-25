凱米颱風在福建莆田登陸 當局轉移24萬人

凱米颱風於當地時間25日19時50分在福建莆田登陸。（三湘都市報）

在穿越台灣後，颱風凱米於25日19時50分前後在福建省莆田市秀嶼區登陸，登陸時中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓972百帕。福建已緊急轉移民 眾24.08萬人/

據新民晚報，今年第3號颱風凱米，是颱風界的巨無霸，不僅體型龐大、環流寬闊，還「爆發式」增強，四天完成強度四連跳，一度達到超強颱風級別。它在福建沿海登陸後，會攜風帶雨深入內陸北上，影響或波及10餘省區市，局地需警惕極端暴雨 。

受颱風外圍環流影響，上海明天陰到多云有陣雨或雷雨，局部的雨量可達大雨到暴雨，東南風7級，陣風8～9級，沿江沿海地區和高層建築風力會更大。氣象專家提醒，注意防範大風和短時強降水，及時收好戶外用品，防止高空墜物。

據福建省防汛辦統計，截至25日15時，福建已轉移群眾24.08萬人。福州、莆田、寧德、平潭等四地共協調地方專業搶險救援隊伍187支5172人待命，調集搶險救援裝備1932餘台套。海事部門在福州、莆田、寧德、平潭等地預置4架直升機、183艘專業救助船，在重點海灣錨地待命。

福建省旅客列車停駛，1533條客運停運。福州、廈門、溫州機場多班航班取消或調整。