我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

美第2季經濟成長超強 通膨持續降溫

特斯拉入選中國政府採購目錄 央視：讓外企不見外

中央社台北25日電
特斯拉旗下的汽車首次進入中國政府的採購目錄。圖為參觀者在天津舉辦的一個汽車展參觀特斯拉皮卡車。(新華社)
特斯拉旗下的汽車首次進入中國政府的採購目錄。圖為參觀者在天津舉辦的一個汽車展參觀特斯拉皮卡車。(新華社)

江蘇省政府6月將特斯拉列入新能源用車採購目錄。官媒央視今天播出題為「讓外企不見外」的報導，引述特斯拉全球副總裁陶琳表示，「此舉體現了中國市場的公正公平、開放包容」。

江蘇政府採購網日前發布的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告」，特斯拉（Tesla）旗下的Model Y入選江蘇省政府新能源用車採購目錄。

這是特斯拉旗下的汽車首次進入中國政府的採購目錄。

中國官媒央視今天以「一份採購目錄，讓外企不見外」為題發布報導，並引述陶琳稱「此舉體現了中國市場的公平公正和包容開放，給了我們這些外資企業非常大的發展信心」。

江蘇省政府採購中心主任馬雲飛在報導中提到，「不同所有制企業，在中國境內生產的產品，可平等參與政府採購活動」。

特斯拉過去因為電動車配備多個攝影鏡頭等問題，一度傳出在中國被禁止駛入公家機關，甚至連行駛特定路段也遭攔阻。

每日經濟新聞報導引述江蘇省政府採購中心相關負責人強調，「沒有一個正式的文件說禁止（特斯拉）入選，只要車企滿足一定的價格及配置要求，即可入圍」。但是公告內容只是入圍，「具體會不會採購，還要看用戶的選擇」。

報導指出，有分析認為，特斯拉得以入圍政府採購目錄的原因之一是「數據安全合乎規定」。

今年4月28日，中國國務院總理李強與特斯拉執行長馬斯克會面後，中國汽車工業協會隨即發布通知，特斯拉在上海生產的車款，「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」等4項數據安全符合規定。

當時包含特斯拉在內共有6家車企、76款車型通過審查，不過特斯拉是唯一的外企。

特斯拉 入圍 國務院

上一則

解放軍在南海電子戰打贏美軍？中國國防部：沒聽說過

延伸閱讀

特斯拉、輝達等科技股暴跌 美股重挫 2年來最慘

特斯拉、輝達等科技股暴跌 美股重挫 2年來最慘
電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪

電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪
美股「科技七雄」7月來股價受難、落凡間 短線展望取決兩件事

美股「科技七雄」7月來股價受難、落凡間 短線展望取決兩件事
財富今年大縮水200億美元 全球富豪裡最慘是他

財富今年大縮水200億美元 全球富豪裡最慘是他

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤