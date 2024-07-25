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歐盟將對中國製生物柴油課反傾銷稅 中商務部促對話協商

記者廖士鋒／即時報導
中國商務部25日指出，歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局。（美聯社）
中國商務部25日指出，歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局。（美聯社）

近日，歐盟委員會宣布將在近期對自中國進口的生物柴油徵收12.8%至36.4%的臨時反傾銷稅。對此中國商務部表示嚴重關切，呼籲歐盟與中國通過對話協商解決彼此關切。

中國商務部25日下午舉行記者會，發言人何詠前就歐盟準備課徵生物柴油反傾銷稅一事回應指，中國注意到，歐盟委員會7月19日發布對中國生物柴油反傾銷調查初裁披露，擬對進口自中國的生物柴油徵收臨時反傾銷稅。她強調，中國對歐方在生物柴油行業的保護主義行徑表示「高度關切」。

何詠前提到，歐盟是全球最大的生物柴油消費地，自中國進口生物柴油是為了滿足歐盟市場巨大的消費需求，加快實現自身綠色轉型和節能減排目標。她還表示，中國多次強調，「歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局」。

她指出，中國一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，「敦促歐方不要貿然採取貿易保護主義措施，與中方通過對話協商解決彼此關切」。

另外，就近期中國商務部等四部門聯合印發了《關於加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高品質發展的意見》，何詠前表示，將推動地方商務主管部門積極探索有效經驗做法，與地方金融部門和機構做好政策溝通，加強融資資訊共用，因地制宜細化具體支持舉措，對地方典型經驗做法，及時複製推廣，發揮好政策效應。

歐盟 商務部 投資

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