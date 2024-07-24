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英媒：中國囤大批物資 憂美國新總統會切斷供應鏈

中國新聞組╱北京25日電
35--英媒指中國似在快速囤積糧食、金屬和能源等材料。圖為中儲糧集團的玉米顆粒儲槽。(路透資料照片)
35--英媒指中國似在快速囤積糧食、金屬和能源等材料。圖為中儲糧集團的玉米顆粒儲槽。(路透資料照片)

英國「經濟學人」指出，中國似乎正在快速囤積糧食、金屬和能源等材料，而且還是在價格昂貴之際，不僅可能加劇通貨膨脹，也顯示北京在為長期衝突的生存做準備，尤其擔心美國新總統可能切斷輸往中國的供應鏈

自由亞洲電台引述經濟學人報導，中國經濟近年受管理不善和房地產危機困擾，導致當局想擺脫資源密集型產業。但數據顯示，中國各項大宗商品的進口量卻在去年激增16%。根據Panmure Liberum銀行的估算，中國2018年以來累積的庫存，足以滿足年需求至少35%至133%。美國國防部前分析師柯林斯 (Gabriel Collins) 認為，如果把中國的囤積行為與其軍事建設進行對比，非常令人擔憂。

經濟學人指出，中國已停止發布許多大宗商品的庫存數據。但據美國農業部預測，中國小麥、玉米庫存分占全球的51%和67%，比2018年增加5到10 個百分點。大豆是中國最大的農業進口產品，庫存也自2018年來翻了一倍，預計本季結束時將達4200萬噸。

分析還指出，中國原油儲量自2020年以來從17億桶增加到20億桶。根據美國調查公司拉皮丹能源（Rapidan Energy）集團估計，今年初以來，中國原油庫存平均每天增加90萬桶，總庫存近13億桶，相當於115天的進口需求。而中國儲存天然氣的地下中心更在2010年至2020年間增長六倍，達到150億立方米，目標是明年達至550億立方米。

摩根大通銀行預測，如果再加上中國沿海的10幾個液化天然氣儲罐群，天然氣總儲量將在2030年達至850億立方米。截至春季，中國已儲存250億立方米天然氣，相當於23天的消費量，而這還將在2030年達到28天，是五年前的2倍。

報導稱，儘管中國是世界許多金屬的精煉中心，但所需原材料大多依賴進口。而在能源方面，雖然中國擁有大量煤炭，但仍難滿足國內需求，須進口40%的天然氣和70%的原油。2000年以來，糧食需求也從多半來自國內生產，到需要三分之一以上進口。意識到這一點，中國在冷戰結束時開始建立糧食和國防相關礦產的「戰略」儲備，隨後又在經濟繁榮頂峰期增加了石油和工業金屬儲備。

天然氣 石油 供應鏈

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