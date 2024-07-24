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20天歷經旱澇急轉極端天氣 河南人澆3次保住的玉米地最後淹死了

中國新聞組／北京25日電
河南沈丘縣的部分土地因旱情帶來的明顯裂痕。(取材自三聯生活周刊)
河南沈丘縣的部分土地因旱情帶來的明顯裂痕。(取材自三聯生活周刊)

中國近期暴雨不斷，其中，原本乾旱的河南，在20多天內歷經「旱澇急轉」的極端天氣變化，農民苦等降雨，等來的卻是「三天下了一整年的雨」的洪災。農民辛苦「澆了三次才保住的玉米，最後淹死了」，欲哭無淚，相關話題近日也在社群平台上流傳開來。而專家預測，降水變率在增強的趨勢，意味著河南「旱澇急轉」或許只是極端氣候的開始。

據「國家地理中文網」報導，近日，在河南省南陽市唐河縣桐寨鋪鎮，數十位村民正沿著田埂撤離，旁邊是被淹的玉米地。從「十年都沒這麼旱過」，到「三天下完一整年的雨」，這樣極具變化的極端氣候，河南在短短20多天內完成。社交媒體上，一句「澆了三次才保住的玉米，最後淹死了」流傳開來。 

進入5月以來，河南全省降雨量比年平均值減少70%以上，半數氣象監測站達到中旱以上等級，重度乾旱、特旱的範圍不斷擴大。據周口沈丘縣村民說，乾旱發生時恰逢芒種，玉米最好的播種時間已經錯過，之後每晚一天，一畝地就會減少近10公斤的收成。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍村民只能依靠有限的抗旱井從地下抽水，但抗旱井數量有限，根本無法滿足所有耕地。

媒體報導中，「有兩位排不動隊的老人，用小水泵扯著幾百米的水管從老式大水井裡取水，用這種水斷斷續續給十幾畝玉米地澆了半個月，著急得坐在地裡哭。」

沒想到，過了不到半月雨就來了，但卻是一場暴雨。根據氣象信息，7月中旬開始，河南黃河以南大部出現暴雨，其中降雨量最大的是南陽市，這裡的村民說「天就像漏了一樣」，降水量達867.1毫米，超過常年822.7毫米的平均降水量。這意味著，三天下了一整年的雨。 

村民說，先前乾旱租水井，好歹把玉米播下去了，澆了三次地才讓莊稼正常長，「結果暴雨一來，全都淹死了。」

從抗旱到抗洪，不到22天。乾旱和暴雨接踵而至，在氣象上叫做「旱澇急轉」。報導引述復旦大學大氣與海洋科學系博士生、氣象科普博主梁涵洲認為，厄爾尼諾導致前期降雨帶偏南和河南降水偏少，而如今雨帶顯著北移並籠罩河南多地，導致旱澇急轉。背後反映的是降雨在天氣尺度上的變率增強，即降雨愈來愈不均勻，且極端暴雨會只集中在一年中的某段時間。

不斷流進莊稼地的水。(取材自三聯生活周刊)
不斷流進莊稼地的水。(取材自三聯生活周刊)
在南陽市唐河縣桐寨鋪鎮，數十位村民正沿著田埂撤離，旁邊是被淹的玉米地。(視頻截圖...
在南陽市唐河縣桐寨鋪鎮，數十位村民正沿著田埂撤離，旁邊是被淹的玉米地。(視頻截圖)

河南 暴雨 洪災

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