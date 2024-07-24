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「陰宅比陽宅貴」他稱用快遞櫃存放骨灰罈 遭罵「缺德」

記者林宸誼／即時報導
網友發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花人民幣55 元。（豐巢科技官網）
網友發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花人民幣55 元。（豐巢科技官網）

中國城市的墓地向來價格昂貴且「一墓難求」，在一線城市時有「陰宅比陽宅貴」的新聞。有中國網友發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花人民幣55元（約合7.56美元）。結果被其他中國網友罵「太缺德了」「殯儀館有骨灰寄存，倒也沒必要這樣對待先人，以及無辜的豐巢（豐巢科技，中國一家物流公司）和陌生人吧。」

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」報導，中國網友「住在月亮上的檸檬精」18日發文稱，「把骨灰盒（骨灰罈）放在豐巢快遞櫃，一年只要人民幣55元」。

該網友表示，「朋友的父親過世後，沒有錢買公墓，家裡房子小，騰不出單獨的房間來安放骨灰罈。最後他聽從了我的建議，把骨灰罈放在豐巢快遞櫃。」

「把骨灰罈放在豐巢快遞櫃」相關新聞登上微博熱搜後，迅速引發中國網友熱烈討論。對此，豐巢客服回應稱每周都會有快遞員清理滯留件，以避免這類事情的發生，該網友也在23日發文公開道歉，稱先前貼文為「轉載」。

不過，有中國網友質疑豐巢客服的回應，稱「滯留件確實會清理，但是寄存櫃可不清理啊」。還有有網友開酸：「比買墓地划算多了，不是墓地買不起，而是豐巢更有性價比。」「這不就是傳說中的死無葬身之地？」「養兒防老。連老的骨灰都無處放，笑死了。」「墳地產把墳墓價格推到更高。」

也有網友表示如果這不是造謠，那麼這麼做的人實在太缺德了：「殯儀館有骨灰寄存，倒也沒必要這樣對待先人，以及無辜的豐巢和陌生人吧。」「實在不行找個河邊撒了也比這強吧？」

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