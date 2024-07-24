烏克蘭與中國外長廣州會談逾3小時 較規劃時間長

烏克蘭外交部長庫列巴（左三）今天在廣州與中國外交部長王毅（右二）舉行會談。美聯社

路透報導，據烏克蘭 代表團消息人士透露，23日抵達中國訪問的烏克蘭外交部長庫列巴，今天在廣州與中國外交部長王毅 舉行會談，時間長達3個多小時，較原先規劃的會談時間要長。

根據報導，這名烏克蘭代表團消息人士提到，庫列巴（Dmytro Kuleba）與王毅的會談「是一次非常深入和具體的對話」。

庫列巴23日在北京表示，要避免在各種和平方案之間產生競爭，而基輔與北京之間的直接對話非常重要。

中國外交部發言人毛寧22日宣布，應王毅邀請，庫列巴預定23至26日訪中。由於日程前後長達4天，庫列巴此行引起各界不少關注，也引發中國對俄烏戰爭立場是否有所調整的揣測。

烏克蘭外交部22日對此表示，庫列巴將在北京討論的主要議題，是「尋找制止俄羅斯 侵略的方法，以及中國在實現持續和公正的和平上可能發揮的作用」。

6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，中國以缺乏俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論等3要素為由拒絕參加，而俄羅斯更未受邀參加。事後更有報導直指，中國遊說一些第三世界國家不要參加這場峰會，使中國在俄烏戰爭的立場遭到強烈質疑。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）對法新社表示，烏克蘭可能會尋求說服中國參與第2次和平峰會。而中國甚至可以要求一個價碼，即便只是派遣特使李輝出席。

陳寒士指出，中國可能會試圖利用烏克蘭召集第2次和平峰會的契機，擺脫自身正在加深被制裁的困境。