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福建龍岩動物園公告「大蟒蛇越獄」：縮骨逃走的

記者林宸誼／即時報導
福建龍岩一動物園公告「大蟒蛇越獄」。（圖／取自極目新聞 ）
福建龍岩一動物園公告「大蟒蛇越獄」。（圖／取自極目新聞 ）

福建龍岩市新羅區中山公園動物園一條成年蟒蛇，21日晚間從籠子逃出，至今仍未找回。動物園負責人鄭先生23日回應稱，這條蟒蛇有2、3公尺長，有成年人手臂粗，「蟒蛇會縮骨，應該是從縫隙中逃出去的」。新羅區林業局稱，警方正在搜尋蟒蛇，相關部門正在商討動物園整改方案。

湖北日報旗下新媒體「極目新聞」報導，「中山公園動物園大蟒蛇越獄了，此門暫時封閉，請勿入內，請市民朋友們注意安全」！7月22日，福建省龍岩市新羅區中山公園內張貼的一張溫馨提示，不禁讓大陸網友心生擔憂。

事發動物園負責人鄭先生23日表示，他長期居住在動物園，21日晚11時45分許，他睡覺前曾特意去檢查動物籠子，看到關了4條蟒蛇的鐵籠裡，有1條蟒蛇在籠子門口轉悠（閒逛）。

22日上午6時許，發現那條蟒蛇不見了，籠子裡只剩3條，「鐵籠門有一個3、4公分寬的縫隙，蟒蛇會縮骨，應該是從縫隙中逃出去。」

鄭先生稱，出逃的這條蟒蛇，從出生就開始飼養了，已有10多年，約2、3公尺長長，成年人手臂粗，「這不是第一次出逃了，之前跑出去1個多禮拜，可能是因為找不到吃的，牠又跑回來了。」

鄭先生表示，蟒蛇出逃後，他立即組織人員在中山公園內尋找，但至今沒有找到。他擔心居民遇到蟒蛇後出現恐慌，因此向警方報警，如果民眾發現這條蛇，可以直接撥打110報警電話，「中山公園的幾個入口都已經貼了溫馨提示，不允許市民入內。」

新羅區林業局工作人員稱，出逃的蟒蛇不會主動攻擊人，也沒有毒，公安部門正在搜尋。該工作人員表示，蟒蛇出逃說明園方對野生動物管理存在不到位的情況，中山公園管理方、新羅區林業局與龍岩市林業局相關工作人員正在商討動物園整改方案。

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