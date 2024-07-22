胡錫進虧7.9萬：一直炒股就不會老年癡呆

《環球時報》總編輯胡錫進。(中新社)

環球時報前總編胡錫進22日發文表示，「炒股還是挺上癮的，我覺得，只要我一直炒股，就不可能得老年癡呆。」值得注意的是，胡錫進最新炒股顯示總虧損達到7.9萬元人民幣(約1萬美元)。

金融界報導，胡錫進表示，「倉內目前又有了一點餘錢，我又舉起了獵槍，尋找目標，耐心瞄準。我輕易不會再幹早上賣出、晚上買回的短線操作了，不再投機一、兩個點的升降，這樣的操作掐準了實在太難。的股票，也絕不在它大紅的日子裡追漲買，一定要等它轉綠的時候買入，多好的股票也都有回調的時候，不要怕不趕快追漲就追不上了。是我截至今天對於追漲的感受。」

報導說，今年6月底，胡錫進在炒股一周年表示一年賠了7.4萬元。當時曾寫下了一段意味深長的話：「炒股一年賠了7.4萬元，但我也要說，我學到了很多東西，跟蹤並基本搞明白了圍繞股市規則的巨大爭議，深切體會了市場信心嚴重不足的原因，體會了廣大股民受損的難過，注意到了這種情緒擴散所產生的外溢影響。所以說，股市的這一圈我沒白走。那樣的話，當我們有時像風箏一樣飄起來時，股市會像一根繩子拽著我們，不讓我們飄太高，飛太遠。」

在這一年中，胡錫進因為炒股被套熱金句頻出，甚至曾爆出「想要割我韭菜，我不賣，你怎麼割？」的言論。

報導指出，對此，胡錫進曾在論壇中解釋，「我說我不賣別人割不了我韭菜，是因為我總體上是在低點買入的，我買入的那一天是3144點，那天我開著戶，第二天我開始買股票，所以我是在一個低區買的，我有信心、我有充足的信心、100%的信心，股票還會回到3144點以上。知道，但是肯定會回去，而且我還100%地相信股票會有3300點、3400點的時候，到那個時候我的股票自然就回來了。」