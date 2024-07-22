呼籲互不首先使用核武器 北京公布倡議工作文件

中國今天公布關於互不首先使用核武器倡議的工作文件，建議5個正式核大國積極探討締結「互不首先使用核武器條約」，或是就此發表政治聲明。

「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議將於7月22日至8月2日在日內瓦登場，審議大會則於2026年在紐約舉行。中國代表團為即將召開的會議準備了一份關於「互不首先使用核武器倡議」的工作文件。

據中國外交部官網公布的文件，中國建議5個正式核大國（中國、俄羅斯 、美國、法國和英國）積極探討締結「互不首先使用核武器條約」，或是就此發表政治聲明，並草擬了以下條約或聲明要素，作為討論基礎，包括：

（一）深信核戰爭將使全人類遭受浩劫，因而核戰爭打不贏也打不得；銘記安理會常任理事國對維護國際和平與安全，包括防止發生核戰爭的主要責任；重申為實現全面禁止和徹底銷毀各類大規模殺傷性武器而努力的承諾；相信本條約有利於促進國際和平與安全，並為創造進一步促進裁軍與軍備控制的有利國際環境。

（二）締約國承諾在任何時候、任何情況下不對其他締約國首先使用核武器，並承諾支持盡早談判達成一項不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器的公約。

（三）締約國在行使其國家主權時若斷定與本條約有關的非常事件已危及其最高利益，有權退出本條約。

（四）本條約無限期有效，對本條約條款不得保留。

中國呼籲所有「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT） 締約國都積極回應和支持中方上述主張，願在五核國（中國、法國、俄羅斯、英國、美國 ）機制內深入探討。

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯目前擔任五核國輪值主席國，該機制成立於2009年，旨在支持「禁止核子擴散條約」。不過，在日內瓦召開的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議後，中國將接任該組織的協調員，為期一年，因此簽署「不首先使用核武器條約」的提議可被視為中國在擔任該機制主席國期間的首次倡議。