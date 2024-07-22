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三中全會後第一箭 人行宣布降息救經濟

記者陳政錄／即時報導
位於北京的中國人民銀行。(中新社)
位於北京的中國人民銀行。(中新社)

中共20屆三中全會閉幕後，中國射出提振經濟第一箭，昨天宣布將7月一年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）均調降10個基點，至3.35%和3.85。專家認為，此舉有利帶動中國實體經濟融資成本穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資，同時進一步壓低房貸利率。

中國人民銀行（中國央行）昨天公布，一年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，分別結束連續10個月及4個月不變趨勢；同時，宣布即日起公開市場7天期逆回購（向市場注入資金）操作採用固定利率、數量招標，操作利率並由1.8%調降為1.7。

LPR是中國貸款利率訂價的參考基準，5年期以上主要為銀行發放房貸等長期貸款提供參考。

今年以來，中國5年期以上LPR已累計下降35個基點，中原地產首席分析師張大偉預測，在本次降息後，更多的城市房貸利率將調整至「2字頭」。界面新聞報導，目前上海首購房屋的商業貸款利率將降至3.4%。

央視報導，若以房貸本金100萬元（人民幣，下同，約13.8萬美元），30年期等額本息估算，中國民眾每月房貸利率可節省約200元，總利息節省超過7萬元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，LPR的下降有利於進一步降低實體經濟的融資成本，鼓勵投資和消費，擴大有效需求，也會進一步降低房貸成本，對當前進一步鞏固房地產市場發揮積極作用。分析師盧文曦說，從趨勢看，今後大陸利率「2字頭」或成主流，這次也是新LPR機制以來最低一次，且力度不小，主要是為激發市場活力。

路透報導，保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威表示，中國央行沒有等到美國聯準會先降息，已自行降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

中媒引述接近中國央行人士表示，除下調LPR，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。7天期逆回購操作利率明確為央行主要政策利率，中期借貸便利（MLF）利率的政策色彩有所淡化，由短及長的利率傳導關係逐步理順。

利率 貸款 央行

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