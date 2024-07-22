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中國將修改強制退休制度 可自願彈性延後退休

中央社台北22日電

中國將修改早已落伍的強制退休制度。中共三中全會上週作出的「決定」提到，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式「延遲法定退休年齡」改革。這意味，中國將設立法定退休年齡，實施彈性退休制度，並可自願延後退休。

中國現行的退休年齡是根據上世紀70年代中國國務院制定的暫行辦法，男性60歲、女幹部55歲、女工人50歲就被強制退休，應對當前人口、勞動力高齡化，早已不合時宜。

據陸媒第一財經，中共上週召開20屆三中全會，作出「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」。昨天公布的「決定」全文首次將「自願、彈性」列為延後法定退休年齡的基本原則。

「決定」在第46條健全人口發展支援和服務體系中提出，積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制。按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式「延遲法定退休年齡」改革。

報導指出，中國現行退休制度有兩大特點，一是法定退休年齡偏低，退休年齡女工人50歲，女幹部55歲，男性60歲，從國際比較來看，中國是世界上法定退休年齡最低的國家之一；二是實行強制退休制度，即當勞動者達到法定退休年齡時必須強制退休，雇主有權利終止勞動者的工作。

報導提到，很多發達國家實行的彈性退休制度，不實施一刀切，注重運用經濟手段形成調節退休年齡的激勵和約束機制。勞動者到了法定退休年齡後，若勞動者身體健康願意繼續工作，雇主無權拒絕。同時，對於晚退休者，國家還會在養老金上給予獎勵。

北京清華大學醫院管理研究院教授楊燕綏指出，「決定」中一個很突出的新意是明確提出「法定退休年齡」，因為中國退休年齡都是政策規定的並沒有相關的法律制度。20屆三中全會之後，中國要根據國民平均預期壽命及大數據建立法定退休年齡，同時也要有相應的勞動年齡人口界定這樣的制度安排。

她指出，中國在「自願、彈性、法定退休年齡」三個新提法的基礎上，穩妥有序地推進漸進式延後退休，積極應對人口老齡化勞動力市場需求。漸進式的彈性退休制度有助於實現就業人員從數位經濟替代崗位轉向照顧經濟崗位；這對勞動力市場轉型和解決結構性失業有多重意義。

中國社科院世界社保研究中心執行研究員張盈華指出，此次「決定」提出按照自願和彈性原則，將選擇空間讓渡給個人，個人可根據自身具體情況做出符合個人意願的最優選擇。按照「自願」原則，個人可在幾個年齡節點選擇；按照「彈性」原則，對自願延退的人可給予激勵係數，適當提高養老金水準。

「一般來說，政策可能會是設置一些延退年齡段，由個人選擇，多延多得，但一經選定不可改變，不會是想延多少就多少」，張盈華說。

退休 中共 國務院

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