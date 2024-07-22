娃哈哈：經股東協商 宗馥莉決定繼續履行集團管理職責

娃哈哈創辦人宗慶後之女宗馥莉。(圖／取自新浪熱點微博)

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，然而日前傳出其獨生女宗馥莉辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務。財聯社當時指，多位知情人士指出，宗馥莉請辭消息屬實，主要是關於股權問題。對此，事隔幾日，娃哈哈22日晚發出聲明指出，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。

據第一財經，杭州娃哈哈集團有限公司22日聲明稿寫道：娃哈哈乘載著我們的夢想和動力，也得到了社會各界的關心和支持。為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。感謝近期社會各界和媒體的關注，並對占用媒體資源表示歉意。再次感謝大家長久以來對娃哈哈信任和支持！

此前，時值中共 20屆三中全會召開之際，中國網上傳出一封以宗馥莉署名的「致娃哈哈集團全體員工的函」。函中提及因「杭州市上城區人民政府」及娃哈哈部分股東對宗馥莉在宗慶後辭世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑。因此，宗馥莉決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

另，據金融界，宗馥莉在父親宗慶後去世後接手了父親名下多家公司，但是宗馥莉截至目前其並未接手杭州娃哈哈集團有限公司股分。

而宗馥莉的辭職信提及部分股東似乎指的是基層工會聯合委員會。一位娃哈哈經銷商負責人稱，「本來宗馥莉和娃哈哈集團股東、高層一直在博弈和談判，主要是關於股權問題，我們知道這個事已經一個多月了，現在（談判）沒談好。」

公開資料顯示，娃哈哈由宗慶後於1987年創辦，總部位於浙江杭州，為中國知名食品飲料大廠。而宗慶後今年2月25日因病辭世後，即由其獨生女宗馥莉出任娃哈哈法定代表人等職務。

具體來看，彼時股東結構顯示，娃哈哈集團第一大股東為杭州上城區文商旅投資 控股集團有限公司，持股占46%。該公司先後由上城區財政局、上城區國資委、上城區國有資本運營公司100%控制，為杭州上城區國資獨資。