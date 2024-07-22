宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在中國發展提供更多機遇

中國國台辦主任宋濤(右)22日在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。(記者陳宥菘／攝影)

中共 20屆三中全會上周落幕，中國國台辦主任宋濤22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時表示，三中全會的「決定」為中國式現代化建設提供了動力和制度保障，同時為台胞在中國發展提供更多機遇；國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉來完善制定政策舉措。

宋濤22日晚間在江蘇昆山會見劉兆玄，這是兩人今年4月22日在江蘇常州見面後，三個月內第二度見面。劉兆玄此次到訪中國是為參與2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業 創業研討會開幕式及相關活動。

宋濤在會晤時表示，中共上周舉辦的三中全會，是在新時代新征程上一次具有十分重大意義的全會。會議審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定」，有300多項的措施，為中國式現代化建設提供了動力與制度保障，同時也為台胞在大陸發展提供更多的機遇，也開闢了更寬廣的空間。

宋濤表示，國台辦將貫徹落實20屆三中全會的精神，和中共總書記習近平 的批示和指示，持續為增進台胞福祉來完善制定政策舉措，「助力台灣同胞能更好地融入大陸，實現更好的發展」。

宋濤指出，當前台海形勢還是複雜嚴峻，根源就是民進黨當局搞台獨分裂，「我們絕不容忍也不姑息」，所以希望兩岸企業家峰會能夠「以民族大義為先、以台灣同胞福祉為重，堅定兩岸同屬一個中國的立場，堅定反對台獨」。他並表示，希望兩岸同胞一起推動兩岸關係和平發展，讓更多台胞、台企到中國來發展，吸引更多的台灣青年到中國實習就業創業。

劉兆玄在會面時說，即時局勢困難重重，中國仍然堅持深化改革，而且不管國際面臨多少壓力，仍堅持更大的對外開放。在這樣的大環境之下，兩岸青年企業家要能攜手共進，接下產業企業未來發展的擔子，並為新質生產力貢獻自己的經驗，尋找自己的機遇。

劉兆玄說，感受到此次峰會氛圍得順利與充實，「成果非常好」，他認為今後可以持續朝這個方向為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸的和平發展貢獻力量。