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紐時：肖建華秘密投資阿里巴巴 與馬雲交易至少10億美元

中央社／台北22日電
阿里巴巴創始人馬雲。(美聯社)
阿里巴巴創始人馬雲。(美聯社)

紐約時報21日披露，目前在監獄服刑的中國富商肖建華透過離岸實體、代理股東等方式，秘密投資阿里巴巴及相關企業，與阿里巴巴創辦人馬雲之間擁有至少10億美元的秘密交易。

紐約時報與「連線中國」（The Wire China）透過調查2000多份機密文件發現，「明天系」創辦人肖建華在馬雲所創立的一系列企業中，獲得利潤豐厚的股份，兩人公司間的交易金額至少有10億美元。

報導表示，肖建華過去充當中國太子黨的白手套，協助政治高層將財產轉移到國外，進行資產買賣，包括曾買下習近平的姐姐齊橋橋與某國營銀行合資的投資公司50%持股，協助習近平家族退出投資。

肖建華在與阿里巴巴的交易上也使用一貫手法，透過離岸實體和代理股東等方式融資，不僅可隱藏身分，也能使投資免受公眾監督。

報導表示，馬雲的朋友兼商業夥伴黃有龍代表肖建華的公司參與交易。在針對阿里巴巴影業的一項投資上，黃有龍和妻子趙薇拿肖建華公司的錢支付約4億美元，獲得9%的股份。

而在馬雲收購一家香港券商的交易中，肖建華透過4家離岸公司和黃有龍擁有的第5家公司，控制該公司約1/3的股份，持股數比馬雲來得多，證明肖建華是馬雲旗下一家公司的重要股東。

此外，2011年，來自中國國內外的大量資金投入阿里巴巴，在眾多的投資者當中，一間英屬維爾京群島空殼公司Financial Giant，投資阿里巴巴2500萬美元，引發關注。

經調查發現，這間公司名義上是由一位24歲的女性擁有，她的家族來自俄羅斯邊境附近的小城市，但文件顯示她的家人是肖建華的代理人。在2014年阿里巴巴上市時，她為肖建華持有的2500萬美元的股份，增值至1.6億美元。

阿里巴巴集團的一名律師表示，馬雲從未與肖建華有任何商業關係，並表示報導聲稱存在的聯繫沒有任何事實依據。

馬雲的兩位主要合作夥伴表示，他們已經調查過，未發現他與肖建華存在任何聯繫。

一直關注肖建華金融網路的哈佛商學院教授任美格（Meg Rithmire）則認為，以這樣的方式找到他們之間的聯繫，說明中國的體制是如此的陰暗，以至於每個人都被牽扯進了同一張網路裡。

香港富商肖建華。（取材自百度）
香港富商肖建華。（取材自百度）

馬雲 投資 紐約時報

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