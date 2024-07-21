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學者宋文笛：三中全會有跡象顯示 習近平為第4任期鋪路

記者賴錦宏／即時報導
學者認為，從中共上周召開的20屆三中全會蛛絲馬跡，可以看出中共總書記習近平正在為他的第四個任期鋪路。（新華社）
學者認為，從中共上周召開的20屆三中全會蛛絲馬跡，可以看出中共總書記習近平正在為他的第四個任期鋪路。（新華社）

中共20屆三中全會18日落幕，公報表示，要在2029年中共建政80周年時完成三中《決定》提出的改革任務。學者認為，這隱含到時候中共總書記習近平可能還在位，而三中全會的蛛絲馬跡也透露出習近平正為他的第四個任期鋪路。

據德國之聲報導，台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，北京在政策面基本上保持自中共20大以來的方向，還是由習近平「緊抓政策的主導權」；但在政治意涵上，這屆會議有幾個值得注意的特殊之處，傳遞出中國領導人對於自身及治國之道的定位，「不能太從經濟跟社會的角度看（三中全會），而是要去看『習的定位』」。

公報指出，北京要聚焦「提高黨的領導水準和長期執政能力，繼續把改革推向前進」，目標是在2029年中華人民共和國成立80周年時，完成三中《決定》提出的改革任務。

王信賢表示，中共試圖畫出深化改革、中國式現代化的路徑圖；根據習近平以往的論述，通常會以2035年為一個節點，希望屆時在科技、經濟、國力等面向，能達到「全面建成社會主義現代化強國」的目標。

不過，這次習近平將2029年納入改革的時間軸，期盼在建政80周年時能完成有關任務。王信賢分析：「中間隱含的一個事情就是說，到時候習可能還在位。他在鋪這個梗，其實他還有第四任期。」習近平在2022年開啟中國領導人史無前例的第三任期，並將於2027年時屆滿。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛則指出：「這說明了（中國的）目標是在未來5年內保持持續穩定的長期領導。而當前的最高領導層，尤其是核心領導人，幾乎必然要在未來5年內繼續保持現狀，這將使習近平的第四個任期成為可能。」

宋文笛說：「以這個面向來看，三中全會並不是要推出重大的新改革方案，而是要更深入闡述這一點：新時代改革的定義及特色是以核心領導為中心。」

宋文笛分析，這一屆三中全會的關鍵字就是「穩」。 「當他談深化改革的關鍵字都是『堅持』的時候，堅持就意味著持續走在既有的道路上。」

王信賢表示，相較今年的中國兩會，三中全會對安全的重視仍然高於經濟。同時，習近平試圖「合理化」中國近幾年來的經濟下行，強調中國自改革開放以來許多「好改的都改了」，他執政之後則必須「啃硬骨頭、涉險灘」，推進更艱難的改革任務。

宋文笛認為，三中全會在國安與經濟方面傳遞出「混合信息」，一方面顯示對經濟發展的重視，另一方面卻又強調政治領導層的穩定度高於一切。「這可能意味著（中國將）進一步收緊政治控制。這在某種程度上，可能會導致在對外經濟開放方面出現各種限制。」

他解釋，與外界的接觸可能使「挑戰性的思想」得以進入，因而威脅到領導階層的政治安全、產生負面影響。

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